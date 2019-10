"Me uno a Bengoechea y ojalá salga campeón el equipo que menos se ha beneficiado de errores arbitrales”

A lo largo de los últimos días, se habló más de las actuaciones de los árbitros nacionales que del juego mismo. De hecho, Pablo Bengoechea, técnico de Alianza Lima , se sintió enormemente perjudicado, tras el penal que no le cobraron ante Universitario de Deportes. Luego, en tienda ‘crema’ respondieron y pusieron como ejemplo la mano fuera del área que tuvo como protagonista a Leao Butrón, la cual no fue cobrada ante San Martín.

En medio de esta situación y teniendo en cuenta que restan seis fechas para que culmine en el campeonato, ‘ Chemo’ del Solar se pronunció y se identificó con el argumento que lanzó el técnico de Alianza Lima en una de sus últimas conferencias de prensa.

“Me uno a las palabras de Bengoechea. Espero que salga campeón el que menos se ha beneficiado de errores arbitrales. Espero que el arbitraje, ante Universitario sea imparcial”, afirmó ‘Chemo’ del Solar, en entrevista con RPP Noticias.

“A lo largo del año, lo he escuchado a Pablo, Ángel, Vivas. A nosotros no nos dan tanta bola. Yo me he sentido perjudicado en muchos partidos, por ejemplo, contra Sport Boys, en donde nos cobraron un penal y nos anularon un gol. Yo no creo en la mala fe, pero se equivocan”, agregó el DT de César Vallejo.

Por otro lado, el extécnico de Universitario y Sporting Cristal reconoció que se siente cómodo en Trujillo y espera cumplir su contrato con César Vallejo (finales del 2020). Sin embargo, es consciente de que, primero, deberá sentarse con la dirigencia para reestablecer objetivos.

Universitario de Deportes intentará mantenerse en la punta del Torneo Clausura. (Video: América TV)

► Las posibles razones por las que Kevin Quevedo fue excluido del partido ante Carlos A. Mannucci

► "No soy el reemplazante de Paolo": Jeisson Martínez la rompe en España y sueña con la bicolor

► No habrá 'ley del ex': José Carlos Fernández se lesionó y no jugará ante Alianza Lima

► Kevin Quevedo quedó fuera de la lista de convocados de Alianza Lima para el choque con Carlos A. Mannucci