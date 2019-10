Erick Osores rompió en llanto y se despidió de sus seguidores: "Me voy por un tiempo, me toca descansar" [VIDEO]

Hizo mea culpa. Erick Osores se disculpó con los dirigentes departamentales por las palabras que utilizó para referirse de ellos en un programa de Facebook. Además, señaló que se alejará del tema un tiempo, debido a que su cuerpo le pide descanso.

"Me equivoqué. Pensaba ser fuerte, como siento serlo siempre, pero me equivoqué. Quise ayudar a los chicos de las departamentales, pero los destruí. Quise dejar en claro que ellos no son lo que todo el mundo dice. Me rebelé mal", sostuvo en el video que subió a redes sociales.

"Los califiqué de manera absolutamente torpe. No me di cuenta. Se que use términos ofensivos y a la gente solo me queda decirle que les ofrezco mis disculpas. Me voy por un tiempo, me toca descansar", finalizó el periodista deportivo.

Osores se disculpó e indicó que se irá por un tiempo de las pantallas. (Fuente: Facebook)

