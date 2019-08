¡Toma nota! Programación completa de la fecha 3 del Torneo Clausura | Liga 1

Terminaron los Juegos Panamericanos y se reanuda la Liga 1 , este viernes se juega la tercera fecha del Torneo Clausura y te jugamos la programación completa para que no te pierdas ningún detalle. Toma nota de los partidos.

El viernes Universitario de Deportes recibirá a la Universidad San Martín en el Monumental. Los cremas llegan de ganar por 2-0 a Los Caimanes y de clasificar a los cuartos de final de la Copa Bicentenario.

El sábado Alianza Lima vuelve a jugar para alegría de sus hinchas. Los íntimos ya no disputan el Torneo Bicentenario y llegan descansados al duelo ante César Vallejo en Trujillo.

Sporting Cristal volverá a enfrentar a Sport Boys luego de chocar con los rosados en la Copa Bicentenario. Esta vez serán locales los celestes.

Liga 1: progranación de la fecha 3 del Torneo Clausura

Viernes 16 de agosto



Real Garcilaso vs. Carlos A. Mannucci

Hora 3 p.m.

Estadio: Garcilaso de La Vega - Cusco

GolPerú



Universitario de Deportes vs. San Martín

Hora: 8 p.m.

Estadio: Monumental - Lima

GolPerú



Sábado 17 de agosto



Pirata FC vs. Unión Comercio

Hora: 1.15 p.m.

Estadio: Francisco de Mendoza - Olmos

GolPerú



UTC vs. Melgar

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Héroes de San Ramón - Cajamarca

GolPerú



Cantolao vs. Sport Huancayo

Hora: 5.45 p.m.

Estadio: Miguel Grau - Callao

GolPerú



César Vallejo vs. Alianza Lima

Hora: 8 p.m.

Estadio: Mansiche - Trujillo

GolPerú



Domingo 18 de agosto



Deportivo Municipal vs. Binacional

Hora: 1.15 p.m.

Estadio: Segundo Aranda - Huacho

GolPerú



Sporting Cristal vs. Sport Boys

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Alberto Gallardo - Lima

GolPerú



Lunes 19 de agosto



Ayacucho FC vs. Alianza Universidad

Hora: 3 p.m.

Estadio: Ciudad de Cumaná - Ayacucho

GolPerú

