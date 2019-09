El gol que le valió el triunfo a Universitario de Deportes ante Sport Huancayo y el penal que tuvo que repetir Sporting Cristal ante Ayacucho FC generaron mucha polémica y reavivaron el tema de implementar el VAR en nuestro país. Pero ¿Qué tiene que pasar para que el VAR llegue al fútbol peruano?

El tema ya estuvo sobre la mesa tras la Copa América de Brasil 2019 a raíz de los goles que el VAR le anuló a la Selección Peruana en su debut ante Venezuela. En aquella oportunidad informamos que (en febrero del 2019) el vocero oficial de la Conar, Juan Francisco Gaviria, reveló que se hacían esfuerzos para que el VAR llegue al fútbol peruano “pero existían brechas que se debían acortar”.



“Nosotros no sabemos nada sobre el VAR, para el Torneo Clausura. No hay nada oficial. Los árbitros no han recibido capacitaciones. Y antes de hacerse ello, se debe recibir el permiso de la International Football Association Board (IFAB). Para ello, se debe cumplir una serie de requisitos”, explicó, tras la Copa América, Víctor Hugo Carrillo, árbitro FIFA, a Depor.



“Los únicos capacitados para utilizar el VAR somos Diego Haro, Michael Espinoza, Jonny Bossio, Raez y yo. Es decir, por capacitación en CONMEBOL”, agregó Víctor Hugo Carrillo. Hoy el tema no parece haber avanzado.

¿Cuál es la razón principal para para que el VAR demore en implementarse en nuestro país? Un tema de presupuesto e infraestructura a nivel local sigue complicando que el sistema de asistencia arbitral llegue pronto al fútbol peruano.



Millonarias cifras

Para implementar el VAR se necesita una inversión alrededor de los 1,8 millones de dólares durante la primera temporada. 1,2 en operación y el resto para la implementación. México necesitó de una cifra similar, en tanto España precisó de 1,9 millones de dólares y Portugal, 1,6 millones de dólares.



La cifra varía según el sistema que se desee implementar. Son dos: un único centro para todos los encuentros, conectado vía señal de fibra óptica (como sucedió en Rusia 2018) o implementar un centro en cada estadio, como hace la Conmebol para la Copa Libertadores y Copa Sudamericana.



Además de invertir en el costo de implementación y en el de capacitación para los árbitros, está el gasto que demanda el uso del VAR por cada partido del torneo local. Por ejemplo en Bolivia manejan el estimado de 8 mil dólares por encuentro y en Argentina la cifra es de 9 mil dólares. Para ver el VAR en nuestro país todavía hay que esperar.



