Los íntimos salieron con un ritmo agresivo, presionando a los cremas y neutralizándolos, un palo de Pablo Sabbag hacía temblar el arco de Carvallo, pero fue la única opción clara que tuvo el equipo de Chicho. Ya en el segundo tiempo, los papeles se invirtieron, la ‘U’, con sus cambios, tomó la iniciativa, los blanquiazules ya sentían el desgaste del primer tiempo y el marcador también se pudo abrir, pero el palo también se lo negó a Edison Flores. Cuatro remates al arco por lado (incluso misma cantidad de amarillas, 2) retratan un clásico parejo e intenso.

Eso sí, con este resultado, los íntimos pierden un poco de terreno en el Clausura, están séptimos y pueden incluso bajar un par de posiciones más si se dan algunos resultados en la fecha del domingo. Mientras que los cremas amanecerán como punteros y podrían hasta compartir la cima con Melgar y Cristal (en caso empaten).

Sólido atrás

Con la lesión de Yordi Vílchez y la poca actividad de Santiago García (aún no está al 100%), Pablo Míguez tenía la responsabilidad de ser el compañero de Carlos Zambrano en la zaga central, un sector que ya venía siendo criticado. Sin embargo, la ‘Cotorra’ cumplió un buen papel en la defensa, anulando a Alex Valera y sacándolo del área.

El uruguayo estuvo sólido atrás y atento a las jugadas, siendo uno de los mejores jugadores de Alianza en el clásico. De acuerdo a Sofascore, la ‘Cotorra’ realizó cinco despejes, cuatro intercepciones, bloqueó un disparo, tuvo una entrada efectiva y ganó el único duelo por abajo que tuvo. Cumplió bien su función de anular a Valera, quien no remató a puerta.

Fue el diferente

Aunque no lleva muchos clásico encima, recién sumó su cuarto partido, Piero Quispe tuvo una destacada participación . En el primer tiempo, cuando el equipo de Fossati había sido absorbido por la presión íntima, el ‘36′ cumplió una labor más defensiva, quitando balones; y ya en la segunda mitad, se echó a jugar más, incluso pudo anotar un golazo luego de una gran jugada en la que se llevó a varios rivales, pero su remate no tuvo potencia.

Con el ingreso de Flores, Quispe tuvo más el balón y mayor libertad para tocar. Según Sofascore, el volante crema dio tres pases claves, acertó 34 de 40 pases, tuvo un tiro a puerta y otro desviado; y en materia defensiva, ganó cinco de 10 duelos en el piso.

Sí le funcionaron los cambios

Si algo le criticaba el hincha crema a Jorge Fossati era que en algunos partidos demoraba en los cambios. Sin embargo, esta vez, el ‘profe’ no se tomó su tiempo, actuó rápido para replantear el partido y los que entraron le cambiaron la cara a los cremas. Luego de un primer tiempo en el que Alianza neutralizó a la ‘U’, el ‘Flaco’, y ante la lesión de Di Benedetto, movió el banquillo a los 3′ de la segunda mitad.

Salió Di Benedetto por Marco Saravia y también aprovechó para cambiar a Nelson Cabanillas, quien no estaba haciendo un buen partido, por José Bolívar. El ‘14′ entró con mejor ritmo y mayor velocidad que el ‘27′ y de inmediato se notaron los cambios. Ya con el ingreso de Edison Flores a los 56′ (por José Rivera), la ‘U’ tuvo otro ritmo, controló el juego, llegó al arco de Ángelo Campos, incluso ‘Orejas’ pudo poner el 1-0, pero su remate dio en el palo.

¡Casi llega el 1-0! Campos le desvió el remate a Flores en el Alianza Lima vs. Universitario. (Video: Liga 1 MAX)

No aparecieron

Guillermo Salas no tuvo la misma suerte que Fossati con respecto a los cambios. Si bien los íntimos comenzaron de la mejor manera, presionando a la ‘U’, después del replanteó del ‘Flaco’, ‘Chicho’ hizo entrar a Christian Cueva y Andrés Andrade para darle mayor fútbol al equipo; sin embargo, ninguno apareció en los 22′ que estuvieron en cancha.

‘Aladino’ volvió a jugar luego de dos fecha sin ser convocado por su tema extradeportivo; mientras que el ‘Rifle’ sigue yendo a de pocos tras recuperarse de su lesión. De acuerdo a Sofascore, Cueva solo dio cuatro de siete pases posibles, sin ningún remate a puerta ni desviado; y el colombiano acertó cinco de 10 pases y tampoco remató al arco.

El ingreso de Cueva en el Alianza Lima vs. Universitario. (Video: Liga 1 MAX)

Sigue de capa caída

A pesar de que esta vez mostraron una mejor versión, con respecto a sus últimos partidos, lo cierto es que los íntimos siguen sin ganar ni anotar (ya llevan cuatro fechas así). Ante, la ‘U’, ‘Chicho’ tuvo una buena lectura en el arranque, pues su equipo neutralizó al rival, y tuvo aproximaciones al arco, pero nada concreto. Ya en la segunda mitad, los papeles se invirtieron.

Los cambios no le funcionaron a Salas, y si bien no perdió, dejó otro empate que pone en duda su situación. El equipo aún no muestra un juego colectivo sólido y sigue dependiendo de individualidades. Esta vez, Bryan Reyna estuvo apagado, por lo que por su zona no hubo ese peligro habitual; Sabbag tampoco estuvo fino, tampoco Concha ni Costa.

