El Torneo Apertura 2023 se encuentra en la recta final y los equipos van afinando los últimos detalles para los encuentros de este fin de semana. Alianza Lima viajará a Arequipa para medirse ante Melgar, mientras que Universitario de Deportes recibirá a César Vallejo en el Estadio Monumental. Sporting Cristal, por su lado, se enfrentará en un duelo complicado ante Cusco FC, en el Estadio Nacional. No obstante, así como los clubes ya definieron la estrategia para sacar adelante sus cotejos, la Liga de Fútbol Profesional, en conjunto con la CONAR, también tiene lista la programación de árbitros para esta fecha 16 del campeonato nacional.

El viernes 19 de mayo se vivirán dos grandes duelos. El primero será el partido entre Melgar vs. Alianza Lima (6:30 p.m.), el cual será dirigido por Diego Haro. Horas más tarde, le tocará el turno a Universitario vs. César Vallejo (8:30 p.m.). Kevin Ortega será el árbitro desginado para el encuentro que se disputará en el recinto de Ate.

El sábado, ADT vs. Cantolao (1:00 p.m.) abrirán el día con un duelo en el que Fernando Legario estará como juez principal. Después, Deportivo Garcilaso vs. Alianza Atlético (6:00 p.m.) se medirán en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Será Daniel Ureta quien impartirá justicia en el recinto cusqueño. Sporting Cristal vs. Cusco FC afrontará el último encuentro del día, en el que Edwin Ordoñez será el juez.

Atlético vs. Cienciano (1:00 p.m.) tendrán acción el domingo. Luis Ciriaco será el árbitro principal. Mientras que Deportivo Municipal vs. Sport Huancayo (3:00 p.m.) tendrá a Joel Alarcón como el encargado de imponer justicia en el Estadio Iván Elías Moreno, de Villa El Salvador.

El día lunes se cerrará la fecha con dos grandes compromisos. Binacional vs. Unión Comercio (3:00 p.m.) se medirán y el juez Bruno Pérez estará al frente. Sport Boys vs. UTC (3:30 p.m.) serán los últimos equipos en medirse en esta jornada 16, bajo la dirección de Michael Espinoza.

Programación de árbitros para la fecha 16 del Torneo Apertura 2023. (Foto: CONAR)

CONAR sancionó de forma indefinida a Augusto Menéndez y Victor Raez

Este último domingo, Universitario de Deportes cayó 1-3 ante Alianza Atlético, en el marco de la fecha 2 del Torneo Apertura 2023, y se alejó de la posibilidad de ganar el primer título del año. Sin embargo, este partido llamó mucho la atención debido al polémico arbitraje de Augusto Menéndez, quien fue muy criticado como el responsable de lo sucedido en Sullana. Por este motivo, días después de su labor en el Estadio Campeones del 36, la Comisión Nacional de Árbitros tomó como medida la sanción de forma indefinida al juez peruano.

Según informó RPP Deportes, la CONAR tomó una dura medida en contra del árbitro nacional, sancionándolo de forma indefinida. Esta decisión fue tomada luego de la reunión que sostuvo Carmen Retuerto, presidenta de la institución, con la mayoría de referees internacionales.

Cabe resaltar que Augusto Menéndez no fue el único sancionado. También se tomó acciones contra Victor Raez, asistente FIFA que arbitró este último en el duelo entre Alianza Lima vs. Deportivo Municipal, el cual se llevó a cabo en el Estadio Alejandro Villanueva.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.