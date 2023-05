Sin duda, el Torneo Apertura se encuentra en una etapa clave: Alianza Lima -que este jueves se mide contra la U. César Vallejo, por una partido pendiente de la fecha 6- es el líder con 30 unidades y Universitario de Deportes es su más cercano perseguidor, con 28. Es decir, ambas instituciones tienen la principal chance de quedarse con el primer torneo de la temporada (Cusco FC marcha en tercer lugar, con 26 puntos). Ahora, aún restan por jugar compromisos determinantes y este fin de semana se desarrollará la jornada 2 (estaba pendiente). Ya está lista la programación de cotejos y de árbitros.

Para el choque de este viernes entre Sport Huancayo vs. UTC, el juez Fernando Legario estará al frente (1 pm). De cara al duelo entre Binacional y ADT (6 pm.), Joel Alarcón es el árbitro designado (se jugará el mismo día). El calendario de partidos continúa el sábado, con el Unión Comercio vs. Sporting Cristal (1 pm.) y Mannucci vs. Atlético Grau (7 pm.). Con relación al reto entre el ‘Poderoso de Altomayo’ y los celestes, Jesús Cartagena será el encargado de impartir justicia; en el estadio Mansiche, Diego Haro tomarás las riendas.

El domingo, el partido entre Alianza Atlético y Universitario arrancará a la 1 pm. en Sullana: Augusto Menéndez estará como juez principal. Ojo, el ‘Vendaval’ viene de una racha negativa de siete partidos sin sumar de a tres y en las últimas horas se confirmó la salida del DT Carlos Desio; los de Ate, en tanto viven un presente distinto, ya que en la ‘era Jorge Fossati’ registran 12 partidos sin derrotas.

Sobre las 3: 30 pm, Cienciano se medirá contra la Universidad César Vallejo. El árbitro será Jhonathan Zamora. El cuadro de Leonel Álvarez llega con todo, luego de golear 5-2 a Alianza Atlético en un partido correspondiente a la fecha 7 de la Liga 1 (en su momento no jugaron por las marcadas diferencias entre la institución imperial y la Federación Peruana de Fútbol, respecto a los derechos de TV).

El desarrolllo de la jornada 2 continuará el lunes con dos partidazos: Melgar recibirá a D. Garcilaso (David Huamán será el juez y el cotejo arrancará a las 3:30 pm); horas después, Alianza Lima -el puntero del certamen- recibirá a Deportivo Municipal en el estadio Alejandro Villanueva (8 pm.). Los íntimos por ahora registran 11 triunfos consecutivos en casa, de la mano de Guillermo Salas (en Liga 1). Edwin Ordóñez será el réferi.

El martes se cerrará la fecha con el compromiso entre Cantolao y Sport Boys (3:30 pm.) y el árbitro Daniel Ureta estará al frente. Tomando en cuenta que ambas instituciones están en los últimos lugares del torneo, será un partido donde se jueguen más de tres puntos (los rosados hace algunos días confirmaron que Guillermo Sanguinetti no iba más como DT y Juan Alayo iba a asumir el primer equipo de manera interina).





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.