Liga 1: conoce la programación completa de Fecha 5 del Torneo Clausura

Alianza Lima , Universitario de Deportes y Sporting Cristal ya tienen en la mira a sus próximos rivales por la quinta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 e intentarán llegar con todo para llevarse los tres puntos en juego. A continuación te detallamos todo lo que debes saber para disfrutar de esta nueva fecha.

Ayacucho FC arranca la jornada local en un duelo ante Sport Huancayo, el cual se llevará a cabo en el estadio Ciudad de Cumaná. Los visitantes intentarán quedarse con la victoria para mantenerse en los primeros puestos de la tabla de posiciones.

Sporting Cristal chocará ante César Vallejo en el estadio Mansiche de Trujillo. La cita para este encuentro está pactada para las 8:00 p.m. del viernes 30 de agosto.

Universitario de Deportes, por su parte, tiene que levantarse de la sorpresiva derrota ante Carlos A. Mannucci en la última jornada. Los cremas sintieron la ausencia de Germán Denis ya que a pesar de tener varias oportunidades en el arco rival no pudieron anotar un solo tanto. Por tal motivo, Ángel Comizzo deberá reordenar sus fichas para encotrar el once ideal.

El equipo de Ate será local en esta oportunidad ante Melgar. El duelo se llevará a cabo el sábado 31 de agosto a las 8:00 p.m. en el Monumental.

Por otro lado, Alianza Lima chocará ante Deportivo Municipal el domingo 1 de setiembre a las 4:00 p.m. en el estadio Segundo Aranda Torres.

Programación completa de la Fecha 5 del Torneo Clausura

Viernes 30 de agosto

Ayacucho FC vs. Sport Huancayo

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Ciudad de Cumaná

Transmisión: GOLPERU



César Vallejo vs. Sporting Cristal

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Mansiche

Transmisión: GOLPERU



Sábado 31 de agosto

San Martín vs. Unión Comercio

Hora: 11:00 a.m.

Estadio: Miguel Grau

Transmisión: GOLPERU



UTC vs. Binacional

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Héroes de San Ramón

Transmisión: GOLPERU​



Cantolao vs. Sport Boys

Hora: 5:45 p.m.

Estadio: Miguel Grau

Transmisión: GOLPERU



Universitario vs. Melgar

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Monumental

Transmisión: GOLPERU

Domingo 1 de setiembre



Pirata FC vs. Carlos A. Mannucci

Hora: 11:00 a.m.

Estadio: Estadio de Olmos

Transmisión: GOLPERU



Deportivo Municipal vs. Alianza Lima

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Segundo Aranda Torres

Transmisión: GOLPERU



Real Garcilaso vs. Alianza Universidad

3:00 p.m.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

Transmisión: GOLPERU



Mira aquí el resumen de la Fecha 4 del Torneo Clausura. (Video: América TV)

