Los jugadores de Carlos A. Mannucci recibieron la noticia de que entrarán al régimen de ‘suspensión perfecta', dejando de lado sus respectivos pagos mientras dure el estado de emergencia en el país a causa del coronavirus. Ante ello, jugadores de Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal salieron al frente para expresar su incomodidad por la forma en la que están siendo tratados sus compañeros de profesión.

Todos se unieron para demostrarle a los deportistas del elenco tricolor que o están solos en la lucha y aprovecharon la oportunidad para expresar su rechazo ante una decisión que podría complicar a sus colegas.

En SAFAP no se quedan con los brazos cruzados

La Agremiación de Futbolistas Profesionales salió en defensa de los jugadores de Carlos A. Mannucci, luego de que la dirigencia del equipo trujillano diera algunos motivos, como la no cooperación de futbolistas de acogerse a la reducción de sus sueldos mientras dure el estado de emergencia, para aplicar la suspensión perfecta. Esto no fue bien tomado por la SAFAP, que decidió salir al frente para desmentir al elenco tricolor y criticar duramente algunas acciones no tomadas por sus dirigentes, como el de pagar puntualmente sus planillas.

“Lamentamos profundamente la actitud del Club Mannucci de publicar una carta dirigida a sus trabajadores con verdades incompletas y algunas falsedades. En representación de los jugadores profesionales de fútbol de ese club somos, somos testigos de los esfuerzos y disposición que todos ellos han mostrado con el fin de ayudar financieramente al club (...) Indigna leer un comunicado sesgado y tendencioso. Indigna, por ejemplo, que no mencionen que no están al día en sus pagos y que ellos, unilateralmente, decidieron pagar solo un porcentaje de los sueldos de marzo.”, indicaron a través de un comunicado.

