Universitario de Deportes

El equipo crema tiene las principales chances de poder llevarse el Torneo Clausura y forzar finales ante Alianza Lima. Sin embargo, una gran preocupación para Jorge Fossati es que cuenta con un jugador determinante en capilla para el encuentro de este fin de semana ante Sport Huancayo en el estadio Monumental: su goleador Alex Valera.

El máximo artillero del conjunto merengue con 14 tantos ya suma cuatro tarjetas amarillas, y de recibir una quinta se perdería una eventual semifinal -en caso otro equipo campeone el Clausura- o final de ida ante los íntimos. De momento, Depor pudo conocer que ‘Valegol’ no iría desde el arranque ante el ‘Rojo Matador’ este domingo.

Alianza Lima

En el caso de los íntimos, si bien no dependen de sí mismos para obtener el Clausura y ser tricampeones automáticos, igual deberán asegurar un triunfo para tentar esa posibilidad. Para el duelo ante Deportivo Garcilaso en Cusco, Mauricio Larriera deberá tomar la decisión de guardar o no a Jesús Castillo, volante titular y pieza fundamental del equipo, ya que se encuentra en capilla.

La misma suerte corre Christian Cueva, futbolista que, si bien no tiene un puesto seguro en el once titular, tiende a ingresar en los encuentros en el segundo tiempo y es posible que también tenga minutos este domingo. Si bien la idea de Alianza Lima es que no haya finales, el panorama se le complicó tras el último empate ante ADT y piensa en eventuales finales.

Sporting Cristal

El conjunto dirigido por Tiago Nunes se encuentra en cuarto lugar pero todavía tiene posibilidades de llegar a una semifinal o final. En tanto al equipo, presenta dos jugadores en capilla que deberán cuidarse de no recibir una quinta amarilla y, uno de ellos, es defensor: Nicolás Pasquini . El lateral izquierdo y reciente fichaje es uno de los futbolistas bajo la mira, al igual que Martín Távara, mediocampista del equipo. De momento, todavía no se conoce si ambos futbolistas irán o no desde la parte para su duelo este domingo ante Alianza Atlético en el estadio Alberto Gallardo.

FBC Melgar

El equipo rojinegro, si bien no depende de sí mismo, puede tentar jugar semifinales al no alcanzar el primer o segundo puesto de la tabla acumulada. Para su encuentro de este domingo ante Binacional en Juliaca, el conjunto arequipeño tiene a su goleador en capilla: Bernardo Cuesta . El máximo artillero del equipo con 16 anotaciones deberá cuidarse de no recibir una quinta amarilla en caso su equipo corra con buena suerte y los resultados puedan jugar a su favor.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.