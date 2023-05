¡Con todo! Este jueves arranca la décimo octava fecha del Torneo Apertura, donde los clubes seguirán peleando por acumular la mayor cantidad de puntos, pensando en la tabla acumulada. Alianza Lima -si bien ya se quedó con el primer objetivo de la temporada- tiene como meta registrar más triunfos, así como Universitario de Deportes, equipo que este viernes se medirá frente a Cusco FC. Con ello en mente, ya se dio a conocer la programación de árbitros que impartirán justicia en cada uno de estos compromisos.

La CONAR precisó que será Diego Haro arrancará como árbitro principal en el duelo entre Sporting Cristal y Cienciano, encuentro que se llevará a cabo este jueves 1 de junio en el estadio Alberto Gallardo. Mientras que para este viernes 2 se tiene previsto dos cotejos que se disputarán en paralelo.

ADT recibirá a Alianza Lima en Huancayo, mientras que los dirigidos por Jorge Fossati harán lo propio ante Cusco FC en el estadio Monumental de Ate. Ambos duelos están programados para las 8:00 p.m., teniendo como juez principal a Michael Espinoza en el choque de los íntimos, mientras que en el de los cremas estará Kevin Ortega.

Para el sábado 3 de junio se tiene previsto tres compromisos, empezando con el de Municipal ante Alianza Atlético, el cual tendrá como árbitro a David Huamán. En el caso del Binacional vs. Mannucci será Eswin Ordoñez quien imparta justicia. En el choque de Deportivo Garcilaso frente a Unión Comercio estará al frente Alejandro Villanueva.

Finalmente, para el domingo 4 de junio se jugarán tres partidos más. El primero es el de Atlético Grau vs. Cantolao, que tendrá como juez principal a Daniel Ureta. En el caso del Sport Boys vs. Sport Huancayo, Pablo López será quien arbitre, mientras que en el cotejo de César Vallejo vs. UTC estará Jordi Espinoza.

Programación de árbitros

Jueves 1 de junio

- Sporting Cristal vs. Cienciano – 8:00 pm (Árbitro: Diego Haro)

Viernes 2 de junio

- ADT vs. Alianza Lima – 8:00 pm (Árbitro: Michael Espinoza)

- Universitario vs. Cusco FC – 8:00 pm (Árbitro: Kevin Ortega)

Sábado 3 de junio

- D. Municipal vs. Alianza Atlético – 3:00 pm (Árbitro: David Huamán)

- Binacional vs. Carlos A. Mannucci – 6:00 pm (Árbitro: Edwin Ordoñez)

- D. Garcilaso vs. Unión Comercio (Árbitro: Alejandro Villanueva)

Domingo 4 de junio

- Atlético Grau vs. Cantolao – 1:00 pm (Árbitro: Daniel Ureta)

- Sport Boys vs. Sport Huancayo – 3:30 pm (Árbitro: Pablo López)

- César Vallejo vs. UTC – 6:00 pm (Árbitro: Jordi Espinoza)





