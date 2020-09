Alianza Lima pasa por un complicado momento a nivel futbolístico, ya que el trabajo realizado durante los entrenamientos, con Mario Salas a la cabeza del grupo, no logra traducirse en resultados positivos en la cancha, ni en la Liga 1, ni en la Copa Libertadores.

El miércoles pasado, el cuadro íntimo cayó (2-0) ante Racing Club, y se ubicó dentro los clubes que acumulan más partidos seguidos sin conseguir una victoria en el torneo internacional. El director deportivo del equipo blanquiazul, Víctor Hugo Marulanda, conversó en ‘Full Deporte por Depor’ sobre lo sucedido y dejó sus impresiones luego del encuentro y todo el rendimiento durante la temporada.

“El primer equipo no tiene buenos resultados. Si bien es cierto que los números no son los mejores, el juego tiene que seguir mejorando y para eso hay un tiempo determinado. Nosotros tomamos la decisión de hacer un cambio, vamos por nueva metodología y nueva forma de juego. Eso tiene un tiempo. No quiero ponerlo como excusa, pero tiene un tiempo determinado”, aseguró el directivo blanquiazul.

Asimismo, el dirigente también dejó claro que no tiene la intención de renunciar y que tampoco le han pedido que lo haga, puesto que hace unos días el hincha íntimo podía leer en redes que esa era una posibilidad.





“A estas horas, nadie se me ha acercado a pedirme la renuncia. Eso desestabiliza y generar incertidumbre. Que me equivoco, soy ser humano. Yo tengo toda la confianza de la gerente general y de la gente del Fondo Blanquiazul. Yo tengo mis mediciones. El día que me las pregunten, yo las entrego. Yo trabajo sobre objetivos”, señaló el director deportivo.

Ahora, los íntimos deben enfrentar a Carlos Stein este sábado a partir de las 3:00 p.m. y el miércoles recibirán a Estudiantes de Mérida en el estadio Alejandro Villanueva por la jornada 5 de la Fase de Grupos de la Libertadores.





