Alianza Lima logró un importante triunfo por 4-0 en la reciente jornada de la Liga 1. Ello hizo que el clima cambie en el club y Víctor Hugo Marulanda destacó que el equipo se encuentra más unido que nunca, lo que podría ser importante para seguir escalando posiciones en el torneo local.

En ese sentido, el director deportivo de la escuadra blanquiazul también se tomó un tiempo para desmentir las informaciones vertidas por un medio local, la misma que señalaba que la institución ya tenía una lista de jugadores que no iban a continuar y otros que estaban por llegar.

“Vamos a desmentir las informaciones que salieron porque no nos van a desestabilizar. Estamos pensando en un solo objetivo, seguimos pensando en temas internacionales. Hoy, me parece que hay que rechazar eso de manera categórica porque no es cierto”, sostuvo una de las voces autorizadas de Alianza Lima.

Víctor Hugo Marulanda también hizo hincapié en la confianza que tiene en el equipo, la misma que sigue alimentándose día a día, a tal punto de hacerlo soñar con un posible partido definitorio por el título nacional.

“Estamos pensando en el hoy. Hablamos con los jugadores y comando técnico, con Daniel Ahmed y estamos viviendo el día a día. En este caso, vamos a mirar con detenimiento estos 6 partidos, que estoy seguro nos llevarán a otros partidos”, finalizó.

Hace unos días que terminó la etapa de Mario Salas en Alianza Lima sin pena ni gloria. La directiva blanquiazul tomó la decisión de no continuar contando con él, luego de la seguidilla de malos resultados que sumó al mando del equipo. Luego de buscar nuevas opciones, Daniel Ahmed fue el elegido y ahora tendrá el duro reto de sacar al equipo del mal momento que vive en la Liga 1

