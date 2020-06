VIRGINIA SIADEN/RAFAEL SAAZ

¿Qué encontraron en Mario Salas para considerarlo como una pieza clave de Alianza Lima y cuánto gana el plantel con su llegada?

Cuando tomamos la decisión, ante la renuncia del ‘profe’ Pablo (Bengoechea), en la mesa de trabajo todos estuvieron de acuerdo que sea el ‘profe’ Mario. Eso me dejó muy tranquilo porque había un conocimiento de él, porque su paso por el fútbol peruano había sido muy acertado, porque el juego del equipo donde él había estado, los comportamientos de los jugadores eran muy buenos. Entonces esa fue una de las cosas que nos llamó la atención. Luego cuando pasamos a conversar en Santiago, a charlar sobre el proyecto de Alianza y él empezó a mostrarnos su proyecto, a mí de manera personal me terminó de agradar su metodología de entrenamiento. Al final pasé el informe y fue aprobado por todo el directorio.

¿Cuánto encaja el proyecto de Mario Salas en la visión deportiva que tienen con menores?

Acá es muy importante cómo se une toda la estructura. Alianza Lima está trabajando bajo un formato, que las dos cabezas desde la parte técnica, terminan siendo Mario Salas y Daniel Ahmed. Ellos tienen hoy una responsabilidad con la institución. El primero de ser más competitivo en cuanto a resultados y el otro también con resultados pero en la parte formativa, de educación, de crecimiento, de desarrollo de los jugadores para poder alimentar la estructura del primer equipo. Pero los dos deben de compartir unos mínimos principios del juego, deben de compartir una manera de ver el juego y sobre eso hay un trabajo que se ha venido sumando con el concepto de uno y otro. Todo es para que al final nuestros jugadores puedan estar en varios esquemas pero muy focalizados a lo que es Alianza Lima.

Y sobre eso hay un ADN, hay una manera. Y cuando hablé con el ‘profe’ Mario me llamó la atención su manera de jugar. Creo que Alianza viene con tres, cuatro años muy importantes, muy significativos a nivel de resultados. Por momentos el juego me parecía que era muy bueno y aquí lo que queremos es sumar e integrar los conceptos, los conocimientos de dos grandes profesionales.

Mario Salas llega con un plantel que ya está formado. ¿Cómo se medirá el rendimiento de su gestión tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores?

Acá hay unos temas que son a corto, mediano y largo plazo. Aquí los objetivos vienen desde la parte estratégica, la parte táctica y la parte operativa y sobre eso hay unos logros que debemos conseguir. En un equipo como Alianza hay unas obligaciones, hay unas responsabilidades. Queremos ser dominadores en el fútbol peruano, queremos ser los número uno en el fútbol peruano, queremos ser una referencia importante del fútbol peruano para Sudamérica y el mundo. Yo creo que cada uno tiene como unos momentos. Los momentos ahora de Salas son las obligaciones y necesidades que tiene el club, de recuperar una cantidad de puntos que tenemos perdidos frente al comienzo de las seis primeras fechas y creo que vamos a ir en dirección de buscar los primeros lugares. Y lógicamente, quien esté en Alianza y trabajando para Alianza sabe que buscamos ser los número uno. Por eso el título tiene que aparecer en la cabeza de todas las personas en cada año y estoy seguro de que en la cabeza de Mario Salas está el título también.

¿Qué requerimientos hizo el profesor Mario Salas de cara al reinicio de entrenamientos?

Hay aspectos que tienen que ver con la estructura, con la infraestructura. Cuando hablo de infraestructura, son los campos, sitio de entrenamiento, la cocina, la gente que no solo lo va a acompañar a él, sino la preparación de otros profesionales nuestros que se adapten a su metodología de trabajo. Y todo eso lo hemos venido trabajando. Hay temas de tecnología que es bueno comentar, desde las categorías menores y que también llega al primer equipo. Ellos están conformes con lo que nosotros estamos implementando al club. Entonces creo que hay una serie de herramientas. El tema de desarrollo humano también es importante, el tema de las ciencias aplicadas al deporte también es importante. Es un área de rendimiento para cada una de las personas que actuamos para Alianza Lima.

¿Cómo nace la iniciativa de solventar sus propias pruebas y que además entiendo que hoy (ayer) no se lograron concretar?

Hay unas solicitudes de un documento que tiene que ser juramentado por nuestra gerente, en el cual varios de los puntos hoy Alianza Lima no está de acuerdo. ¿Por qué no está de acuerdo? Porque nosotros traemos unos contratos y acuerdos de antaño, de tiempo atrás y que nos toca respetar no solo porque podemos ser demandados en un futuro, sino porque lógicamente se había dado por gente que había creído en el club en algún momento y nosotros mínimo, dentro de uno de los valores que tiene la institución, lo que tenemos es respeto. Entonces nos estamos apalancando en un valor como el respeto para respetar lo que viene de la parte de atrás, en cuanto a temas de televisión, temas de marketing. Entonces todo eso nosotros lo hemos venido respetando. Y lógicamente se le ha escrito a la Federación las dificultades que nosotros tenemos a la hora de firmar ese documento.

Es por eso que Alianza toma la decisión de hacernos nuestras propias pruebas con el laboratorio que trabaja para la Federación. Sí hubo un momento en que estábamos yendo también con un laboratorio muy reconocido y al final se prefirió por seguridad y tranquilidad ir con el laboratorio que está yendo la Federación. Digamos que ese fue el tema puntual y que fue asumido por nosotros en dirección a un respeto de gente que nos viene acompañando hace rato, en temas de televisión y marketing.

A partir de este escenario, ¿cuándo se estarían tomando estas pruebas?

Considero que ya mañana (hoy) debe ser. Hoy todo estaba programado, pero por un tema del departamento médico nuestro, nos hicieron una recomendación válida de última hora y sobre eso se tomó una decisión para ir con el laboratorio que hoy le está haciendo muestras a la Federación.

Hay otro tema que surgió hace poco y es la sanción de la FIFA. Señaló que el asunto estaba en el área legal: ¿qué acciones se van a tomar?

En estos momentos nuestros abogados están dando una reposición digamos a esa sanción que sale de un documento entre Tigres y Alianza Lima. Ya habíamos mandado una corrección y ahorita se está volviendo a hablar entre abogados, tanto de la Comisión Disciplinaria FIFA, como de nuestro departamento legal. Ellos están apalancados en el apartado seis del código disciplinario de FIFA y lógicamente nosotros ante la corrección que se hizo del departamento legal, pensábamos –como decimos en Colombia– al otro lado (solucionado). Tiene que ver por una solicitud que nos hace FIFA ante un documento entre el club Tigres y nosotros para una corrección.

En todo caso en los próximos se podrá saber el desenlace de esta sanción…

Sí, totalmente. Uno lo que hace ante sanciones es si no estoy de acuerdo poner una consideración del por qué no estoy de acuerdo. Una apelación o una reposición, como lo dicta FIFA, son alternativas que te da el reglamento para que nosotros podamos apelar dichas sanciones. Nuestro departamento legal está haciendo la una y la otra para mirar que no seamos suspendidos. De lo contrario hay un tema económico, que si no se llega a un acuerdo, lo tendremos que pagar.

¿Cómo se vienen manejando los casos de Carlos Ascues (se le aplicó una suspensión perfecta) y Alexi Gómez (recibió una sanción económica)? ¿Hay un mea culpa respecto a algunas contrataciones de parte de club (hace poco Jean Deza fue separado por temas disciplinarios)?

Con el tema de Carlos hay unas conversaciones con su representante. Creo que entre hoy (ayer) y mañana (hoy) tendremos un acercamiento con ellos. Carlos es un excelente jugador y el cuerpo técnico desea que cuando empiecen los entrenamientos, contar con él. El tema de Alexi Gómez lo está viendo nuestra área legal, el recibió la carta, hemos conversado y él sigue entrenando normalmente. Obviamente supimos de varias situaciones que no estaban acorde con lo que queremos para el club por eso le mandamos su llamada de atención.

¿Cuál es el perfil del jugador de Alianza Lima que quieren de hoy en adelante?

Cuando mencionaba las áreas que ya vienen trabajando en Alianza hace dos o tres meses, todas estas áreas van en dirección al área de desarrollo humano, que va a ser muy importante para que nos investigue toda la información sociodeportiva y psicolodeportiva de cada jugador. Hay una cantidad de estructuras acá, en las que van a intervenir nuestros tres psicólogos, nuestra asistenta social. Ellos nos van ayudar a que podamos ayudar a los jugadores que lleguen. Porque hay que entender que el camerino está conformado por seres humanos y esos seres humanos hay que construirlos en valores y hay que trabajar en valores. El área de desarrollo humano nos va a ayudar a que los jugadores que contratemos sean muy profesionales.

¿Hay una mea culpa por lo que pasó con Jean Deza?

Obviamente cuando tengamos que hacer nuestras evaluaciones, tenemos que ser muy autocríticos. En esto no solo es la crítica que ustedes como periodistas me pueden hacer a mí o a la estructura que yo direcciono. También se trata de cómo yo soy capaz de autocriticarme y autoconocerme para mejorar. No quisiéramos tener que suspender en adelante o resolver contratos por comportamientos. Es un tema que tenemos que trabajar. Lamentablemente en Alianza en los últimos tres meses se hablaron más de temas que no tienen nada que ver con fútbol y creo que hay que retomar eso. Estamos encaminados para hablar solo de fútbol.

Lograron traer a Mario Salas en tiempo justo, ¿cuándo se dará la llegada de todos los uruguayos y qué va a pasar con Adrián Balboa y Federico Rodríguez, quienes en breve terminan contrato?

Nosotros estamos haciendo todas las gestiones. Hay alternativas de varios vuelos. Ponerme a decir días exactos no es posible (finalmente llegarán mañana), porque dependemos de terceros. Pero lo que sí puedo decir es que el área administrativa y deportiva están haciendo todo lo posible para el retorno de estos chicos.

Lo preguntamos porque Mario Salas aseguró en una radio chilena que está siguiendo de cerca a alguien de su país...¿Se está pensando en refuerzos?

Vamos a ser muy coherentes con la realidad, con la situación del Perú, de la Liga 1 y del mundo. Vamos a mirar alternativas y tratar de gestionar la nómina con lo que hoy el mercado nos pueda ofrecer y donde Alianza de una manera responsable pueda hacer. En este momento hay que ser demasiado juiciosos para terminar de la mejor manera. Hoy estamos revisando dentro de las medidas de proyección, cómo nos ajustamos. Hoy los ingresos de toda la industria del fútbol van a decrecer. Pero eso no quiere decir que vamos a dejar de insistir con el área de análisis y scouting, para ver opciones que puedan llegar al club. Igual, para eso no solo tiene que ver el tema deportivo, si no el tema económico, que es lo más importante en este momento.

Tras la venta de Kluiverth Aguilar, ¿qué otro tipo de lazos se hicieron a nivel institucional? ¿Cómo va el proyecto de las divisiones menores, en relación a convenios con instituciones y proyecciones de venta de jugadores?

Esa es una de las propuestas de este proyecto. Queremos tener clubes amigos en el mundo, que sean referentes en el mundo y que nosotros podamos, dentro de la cadena de valor, pertenecer nosotros también a equipos importantes del mundo, para tener buenas conexiones. En este momento hay muy buenas conexiones con directores deportivos. Yo creo que un país como Perú y un club como Alianza debe de tener dentro de sus objetivos estratégicos la venta de jugadores. Porque el Perú es un país productor de buenos jugadores, es un país lleno de talento y el talento es para terminar de seleccionarlo, captarlo, formarlo, que te deje títulos, que te dé orgullo y un tema económico importante para seguir construyendo el club. Tenemos que seguir buscando que el mercado peruanos se desarrolle más y que esos 50 o 60 futbolistas peruanos que hay en el mundo en poco tiempo podamos decir que son 200 o 300 jugadores afuera. Creo que es un reto que no solo tiene Alianza, sino el fútbol peruano.

Al no haber campeonato de Reserva este año, ¿qué pasará con Guillermo Salas y su plantel?

Ese tema lo maneja directamente el ‘profe’ Daniel (Ahmed) con cada uno de los entrenadores. Estamos esperando que la FPF ojalá pueda realizar la Copa Federación, que es la más cercana al torneo de Reserva, para que esos chicos compitan con los equipos de Lima. Además la FPF tiene que alimentar a la sub-20 (que disputará el Sudamericano el próximo año), por eso tiene que darle competición a estos chicos. Creo que la FPF debería hacer todo el esfuerzo para que estos chicos puedan seguir compitiendo. Si esto se da, ‘Chicho’ Salas continuaría con sus labores y se haría cargo de ese equipo que compita en la Copa Federación.

Hoy el primer equipo entrena en el EGB por un tema de logística y espacio: ¿hay algún plan para que el club tenga una infraestructura similar propia en algún tiempo?

Yo creo que eso se puede dar en un mediano o largo plazo. Con la institución llevamos un tema mediático que es el día a día, pero creo que es un tema muy necesario para que el club cambie, evolucione y mejore. Yo he estado en clubes que no tenían centros de entrenamiento y luego los hemos construido. Entiendan y sepan que es un cambio, por muchos temas, no solo porque le das una garantía al entrenador y a los jugadores, sino por el sentido de pertenencia y permanencia de los jugadores. Esperemos que lo podamos cumplir en los próximos años, es un objetivo que tenemos.

¿Cuál es el balance que hace de su gestión al mando de la dirección deportiva victoriana?

Hoy hablar de consecución de logros es difícil. Si vamos a los resultados tampoco son buenos, porque el primer equipo no los ha conseguido y eso es lo que se ve. Me tiene muy contento todo lo que estamos construyendo en el fútbol formativo y todo lo que tiene que ver con academias, todos esos temas que son a mediano y largo plazo, que capaz ustedes no lo ven y la hinchada tampoco, pero los estamos robusteciendo y están muy sólidos. Pero Alianza tiene dos velocidades, la del primer equipo que es mediático y la de un proyecto a largo plazo, el objetivo es que se junten y cuando eso suceda vamos a tener un proyecto de primer nivel.