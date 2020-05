Los clubes y la Federación se reunieron el lunes para iniciar la reactivación de la Liga 1 pero el retorno del fútbol todavía es incierto. Víctor Hugo Marulanda, director deportivo de Alianza Lima afirmó que mientras el COVID-19 tenga un alto grado de contagio será difícil que el fútbol vuelva a las canchas.

“Hemos hecho llegar propuestas que tienen que ver con protocolo, pero el protocolo se puede trabajar para entrenamientos, pero para partidos todavía no ya que mientras el virus tenga ese grado tan alto de contagio, va a ser muy difícil que se jueguen partidos; entonces, estamos a la espera de una aceptación total por parte de la gerencia y el directorio”, dijo Víctor Hugo Marulanda en TV Perú Deportes.

El directivo volvió a referirse al caso Jean Deza, y su alejamiento del club parece definitivo. “Hemos hecho todo lo que puede hacer un club desde todos los aspectos, pero es un tema que ya está en la parte legal y esperamos a ver qué nos dice el abogado sobre el futuro que le puede venir a este chico”, afirmó.

El director deportivo de Alianza Lima respondió a Jorge Luis Pinto, quien dijo que al exfutbolista que no le interesa verlo en el club. “Me parece extraño que hable eso. Cuando hablo lo hago de forma directa como a él (Pinto) le gusta. Yo no mando a decir nada a nadie. Le tengo admiración, respeto y gratitud total. No sé quién está poniendo en boca mía palabras que no son", finalizó.

