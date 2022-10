Alianza Lima y ADT se enfrentarán en uno de los duelos más atractivos de la última fecha del Torneo Clausura 2022 de la Liga 1. Y es que el elenco blanquiazul, en caso de sumar una victoria ante el ‘Vendaval Celeste’, se hará con el título del segundo certamen del año y tendrá la opción de disputar la final directa en la presente temporada. Asimismo, entre los asistentes del duelo, se encontraba Wilder Cartagena, quien se mostró contento por asistir a este importante cotejo en el estadio Alejandro Villanueva.

“Yo creo que hoy ganamos. Tenemos toda la fe de que Alianza Lima jugará un gran partido y nos dará una alegría a todos los hinchas. Siempre sigo al equipo, puesto que uno es hincha. El equipo está en buena racha y los jugadores están muy comprometidos y creo que hoy será un lindo día para todos”, mencionó el internacional peruano.

El mediocampista también habló sobre su visita a Matute y aseguró que tenía mucho tiempo sin asistir al recinto victoriano. “Hace tiempo no venía a Matute. No se me daba la oportunidad, pero hoy si se pudo y gracias a Dios estoy acá. Hace muchos años no voy a Sur, pero algún día me dará la locura y puedo volver”, aseveró.

Finalmente, Cartagena fue consultado sobre la posibilidad de regresar en un futuro a Alianza Lima, a lo que respondió que la opción está “siempre” presente en su carrera. Sin embargo, señaló que “aún no es el momento”, pero espera pronto dar la vuelta a La Victoria.

Alianza Lima, a un paso de la final directa

Con tan solo una victoria, Alianza Lima se quedaría con el Torneo Clausura 2022 y podría definir el título nacional, teniendo a Sporting Cristal y Melgar como los otros aspirantes a sumar una nueva estrella en sus palmarés en la presente temporada.

Cabe resaltar que la última vez que los ‘Blanquiazules’ y el ‘Vendaval Celeste’ se enfrentaron, el encuentro brindó muchas emociones de principio a fin, dejando un empate (1-1) entre los dos elencos, resultado que ninguno buscará repetir este domingo en el estadio Alejandro Villanueva.





