Alianza Atlético de Sullana y Alianza Lima protagonizarán uno de los duelos más atractivos de la Jornada 4 del Torneo Apertura 2022. Ambos elencos llegan de ganar en la última fecha y buscarán seguir sumando de a tres en la Liga 1. En la previa del duelo entre el ‘Vendaval’ y los íntimos, Marcio Valverde tomó la palabra en una entrevista para GOLPERU y dio sus expectativas sobre el cotejo que se llevará a cabo en el Estadio Melanio Coloma.

En primer lugar, el volante nacional se refirió a los recientes fichajes del elenco de La Victoria. “Ha sido un buen balance en el ataque y la defensa. Sabemos que Jairo Concha no juega, pero tiene jugadores que lo pueden suplir tranquilamente como Pablo Lavandeira y Cristian Benavente. Son jugadores que tienen experiencia y que suman mucho al equipo donde han ido”, dijo.

Asimismo, Valverde aseguró que vienen estudiando al conjunto que dirige actualmente Carlos Bustos: “Nosotros sabemos a quiénes nos enfrentamos. Alianza Lima va a ser protagonista del torneo y siento que será un bonito partido, puesto que nosotros vamos a querer seguir alargando estas victorias de local. Debemos ser fuertes aquí”.

En la misma línea, el futbolista del Alianza Atlético fue consultado por el mediocampo de los íntimos, quienes tienen a Aldair Fuentes y Josepmir Ballón entre sus filas. “Nosotros también tenemos buenos extremos y laterales, quienes han sido fundamentales en estos últimos partidos. Ellos también tienen gente por fuera que hace mucho daño. Será un partido muy parejo que se definirá en los detalles y estamos trabajando para que este duelo de local sea favorable para nosotros”, mencionó.

Por último, Marcio Valverde se refirió a la ausencia de Zanelatto para este último partido. “Lo he comentado antes, pero me parece absurdo que el jugador no pueda jugar contra el equipo que lo prestó. Uno necesita oportunidades, pero esas son decisiones totalmente dirigenciales. Él nos hará mucha falta, ya que es un gran jugador. Felizmente, hay mucha competencia en esa posición”, finalizó.

Mario Viera también tomó la palabra

Viera reveló que el clima será un factor que podría afectar el juego de los victorianos. “Para Alianza Lima será complicado porque nosotros estamos fortaleciéndonos, el calor es bien difícil manejarlo. Para nosotros no hay equipos fáciles, y tampoco seremos fácil para nadie”.

Sobre la idea de juego que tiene para Alianza Atlético para esta temporada, Mario explicó: “No me gusta que mis equipos se metan atrás. La idea es ser protagonistas, juegue de local o de visita, hay un modelo de juego y después hay que ver dónde presionar. Aquí hay que desgastar al rival teniendo la pelota”.

Alianza Lima y Alianza Atlético jugará el próximo domingo 27 de febrero a la 1:15 p.m. en Piura. Los ‘churres’ anunciaron en sus redes sociales que el duelo se jugará solo con hinchada local. Las entradas ya están agotadas.





