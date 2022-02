Alianza Lima y Atlético Grau tuvo a Jefferson Portales como uno de sus protagonistas, pero no por un gran quite ni por generar una jugada de peligro, sino, lamentablemente, por salir lesionado antes del término de la primera parte.

A los 40 minutos de juego, el defensor fue a quitar el balón en uno de los ataques del cuadro piurano y sintió un tirón en su pierna derecha y decidió sentarse en el césped para esperar ser atendido por el cuerpo médico blanquiazul.

De inmediato, Carlos Bustos llamó a Fabio Rojas a calentar. Tras unos segundos después, Portales dejó el campo y ‘Tato’ lo reemplazo en la zona defensiva íntima.

Alianza Lima vs. Atlético Grau: la previa

Alianza Lima espera revalidar el título que consiguió en el 2021 y necesita ganar en la primera fecha para ir construyendo el camino.

Para el Alianza Lima vs. Atlético Grau, debido a las recientes decisiones tomadas por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS por sus siglas en inglés), no se consiguieron las garantías necesarias en el coloso de Matute, por lo que no habría presencia de la hinchada local.

Con varios refuerzos importantes para este año, los de Carlos Bustos buscarán iniciar con el pie derecho el certamen local, aunque son conscientes de que al frente tendrán a un complicado rival que llega motivado tras conseguir su regreso a la máxima categoría del balompié nacional.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.