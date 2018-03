Alianza Lima vs. Ayacucho: el '11' blanquiazul para enfrentar a los 'zorros'

El Descentralizado 2018 está de regreso. Después de ver en acción a la Selección Peruana, en su preparación rumbo a Rusia 2018; este viernes se reinicia el Torneo de Verano y será Alianza Lima el primero en saltar al campo. Los íntimos reciben a Ayacucho en Matute por la fecha 9.

Y, uno de los jugadores que se reintegró, tras su paso por la bicolor, fue Miguel Araujo. El defensa tenía permiso para no jugar contra los 'zorros', pero él mismo se puso en contacto con el comando técnico y pidió autorización para sumarse a la concentración y jugar contra los ayacuchanos. Será titular en la zaga.

En los últimos días, el técnico de Alianza Lima ha venido preparando el once que saltará ante los ayacuchanos. No pudo recuperar a Leao Butrón. Así que en la portería seguirá Daniel Prieto, pero mejor veamos la galería para ver el once que presentará este viernes santos en Matute.