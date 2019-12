Pablo Bengoechea explicó, al detalle, todo lo relacionado a la charla que recibió él y sus jugadores sobre el uso del VAR antes de enfrentar a Binacional en Juliaca. El DT de Alianza Lima dijo que un árbitro chileno los capacitó y que el uso de este sistema de arbitraje se dio de manera improvisada.

A continuación todo lo que dijo el entrenador blanquiazul en conferencia de prensa:

-“El VAR considero como se dio que fue improvisado, después uno averigua dónde hubo VAR y se utilizó como prueba antes de una definición o campeonato”.

-“El sábado en la noche hubo una charla un árbitro chileno explicando cómo iba a ser. Tan improvisado fue que nos pidió disculpas porque no pudo mostrar las imágenes”.

-“Nos dijo que el VAR interviene en cuatro acciones, fuera de juego, en los penales, en si es gol o no es gol y en la roja directa. Cuando cree que es roja directa lo llama al árbitro pero la última palabra la tiene él”.

-“Está claro que el árbitro resuelve pero solo lo pueden llamar si es roja”.

-“También nos dijo que el VAR nunca duda en manos de los atacantes, todas son manos sea querido o sin querer. Los agarrones en el área, si es en una pelota quieta y si es en movimiento, también se interpretan”.

-“Que nos quedemos tranquilos que por pisotón nunca el VAR va a llamar a los árbitros. Dijo que el entrenador no pida VAR por pisotón, que el VAR considera que un pisotón es tarjeta roja. La jugada de Rosell puede ser roja lo que quieran, pero tengo claro que fue un pistón y tengo claro que los árbitros del VAR no lo debían llamar”.

-“En pelota quieta no agarren nunca porque siempre el VAR lo va a llamar al árbitro, esas son las cosas que me dejan mal. Todo lo que es discutible le doy la razón al árbitro. El tema es lo que no se discute, el agarrón a Cuba se vio, hubo un agarrón y el VAR lo tiene que llamar, lo tiene que llamar”.

-“También nos dijeron no se ganen amarillas por protestar pisotón el VAR no va a llamar por pisotón, pasaron cosas que es lo que a mí me hace tener la tristeza que tengo. No estoy mal estoy triste”.

