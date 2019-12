El VAR se estrenó en el fútbol peruano para la final de la Liga 1, entre Binacional y Alianza Lima en Juliaca. La novedad de tener este moderno sistema de arbitraje se vio rápidamente empañado por la ola de críticas, no solo contra los árbitros en campo y frente a las pantallas, sino también por el poco tiempo que se tuvo para acondicionar este costoso mecanismo a nuestra realidad.

Se ha hablado de un ‘ensañamiento’ contra uno de los equipos, de la ‘parcialidad’ de la terna elegida para dirigir ambos partidos, así como de la inmediatez con la que se implementó el VAR; sin embargo, pocos se han detenido en un detalle muy importante: el VAR no está regulado en las bases de la Liga 1.

“De acuerdo con el presidente de la Comisión de Árbitros de la Conmebol, Wilson Seneme, el uso del VAR tiene que estar incluido en el reglamento de todo campeonato, pero este no está en las bases de la Liga 1. El último reglamento de organización y funciones que tiene la Conar es del 2013, por ello en este no se habla de los árbitros del VAR”, indicó Juan Francisco Gaviria Clemente, exdirectivo de la Conar.

El antes y el durante de Binacional vs. Alianza Lima

El viernes 6 de diciembre se hizo oficial el uso del VAR para ambas finales de la Liga 1. Con solo dos días de anticipación, se hizo el despliegue para que se implemente este sistema, tanto en Juliaca como en la capital; sin embargo se olvidaron del problema principal.

“Es absurdo lo que ha pasado, porque te estás esforzando por implementar el VAR y no se hace nada por cerrar las brechas que hay en el arbitraje peruano, porque el problema en sí es la inadecuada preparación de jueces. Peor aún, la oferta de árbitros certificados es reducida, por eso creo que es un VAR para la foto”, manifestó Gaviria.

Precisó que si bien hubo una charla con todos los actores implicados antes del primer partido, la decisión final es del árbitro en cancha. “Llegó un árbitro chileno para preparar a todos los involucrados, pero el tema del VAR es más complejo. Por ejemplo, sobre el codazo a Cartagena, en ese momento Espinoza tal vez no vio la falta, pero el VAR debió revisarlo. De haber pasado, igual la decisión termina en manos de Espinoza”, dijo.

¿Qué apresuró el uso del VAR en el torneo local?

“De repente hubo un componente político, además de la expectativa, que no necesariamente apunta a solucionar o cortar las brechas del arbitraje. Cuando se quiere implementar el VAR, es Conmebol el que solicita, pero cuando se trata de torneos locales, es la Federación que gestiona su uso, en coordinación con Conmebol. En este caso, la decisión depende únicamente de la Federación”, señaló.

Finalmente, recalcó que “el problema del arbitraje no se soluciona con el VAR. El VAR es la estrellita que quiere tener la Federación para decir que es la pionera en este tema. Sin embargo, el presiente actual de la Conar, Julio Arévalo, cuando fue jefe del departamento de arbitraje hace más de un año, era consciente de lo complicado que resulta su implementación. No me sorprende que ahora este tema se esté prestando a suspicacias”.

