¡Era el de la hazaña, Federico! El experimentado delantero se perdió una inmejorable ocasión para empatar la serie en el Alianza Lima vs. Binacional al cabecear por encima de la portería defendida por Luis Araujo.

Alianza Lima y Binacional ya se vieron las caras, en dos ocasiones, en Lima. Si bien en las dos oportunidades los íntimos salieron con el triunfo, no pudieron conseguir una ventaja importante en el marcador (los dos duelos acabaron 2-1).

Binacional tiene la ventaja numérica en el marcador, pero no se confiará. Los dirigidos por Roberto Mosquera admitieron que no irán a ‘ratonear’ en Matute, por lo que no solo buscarán mantener la diferencia de goles a favor, sino que tratarán de aumentarla.

Alianza Lima, por su parte, recibe el aliento de cerca de 30 mil hinchas en el estadio Alejandro Villanueva. Los íntimos necesitan una ventaja de 3 goles para seguir pensando en sumar una estrella más a su lista.

Alianza Lima vs. Binacional: así lucen los alrededores de Matute. (Video: Eduardo Combe)

