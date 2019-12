A los 34 minutos, Alianza Lima puso el 1-0 ante Binacional en Matute. El volante sacó un cabezazo y puso a festejar a todo Matute, en el marco de la gran final. Ojo, el volante anotó y el equipo de Pablo Bengoechea se ilusionó con remontar el marcador por 4-1 que sacó en Juliaca.

Con más empuje que fútbol, Alianza Lima bombardeó el área de Binacional con pelotazos. Fue así como el cuadro íntimo forzó el primer tanto a su favor en Matute. Luis Ramírez no desaprovechó la oportunidad.

Binacional tiene la ventaja numérica en el marcador, pero no se confiará. Los dirigidos por Roberto Mosquera admitieron que no irán a ‘ratonear’ en Matute, por lo que no solo buscarán mantener la diferencia de goles a favor, sino que tratarán de aumentarla.

Alianza Lima, por su parte, recibe el aliento de cerca de 30 mil hinchas en el estadio Alejandro Villanueva. Los íntimos necesitan una ventaja de 3 goles para seguir pensando en sumar una estrella más a su lista.

Alianza Lima vs. Binacional: bombardas en concentración rival. (Video: @OccidentAL2017) 15/12/19 #