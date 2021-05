El choque entre Alianza Lima y Deportivo Binacional tuvo su primera chance clara de abrir el marcador por intermedio de Jairo Concha. Sin embargo, el mediocampista blanquiazul no pudo aprovechar la gran habilitación que le dio Hernán Barcos y terminó lamentando la situación desperdiciada.

A los 57 minutos, un rechazo ejecutado por Ricardo Lagos desde su propia cancha fue ganado por Hernán Barcos en tres cuartos de cancha. El ‘Pirata’ se recogió unos metros y vio pasar a Concha, quien le marcó el pase para quedar solo frente a Raúl Fernández. El atacante argentino no falló y le cedió el esférico al ex San Martón; sin embargo, su primer control no lo ayudó y cuando quiso definir su remate se fue totalmente desviado.

Jairo Concha ingresó para el segundo tiempo en reemplazo de José Manzaneda. Así como en los tres últimos partidos, el volante de 21 años ha empezado en el banco de suplentes, después de haber sido titular en el arranque de la Liga 1.

Alianza Lima vs. Binacional: la previa

De seguro otra vez con Jefferson Farfán en el equipo, Alianza Lima volverá a la actividad en la liga peruana, cuando se enfrente con Binacional. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Alberto Gallardo.

Alianza Lima no pudo contar con la ‘Foquita’ en la jornada pasada, en la que perdió 2-1 a manos de Sporting Cristal, debido al castigo de dos partidos al jugador, por incumplir los protocolos de la Liga 1. Si bien la sanción también afectaría su presencia en el cotejo contra Binacional, la pena se redujo tras el reclamo del club.

La Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol determinó “declarar fundada la solicitud presentada por Alianza Lima”. Eso sí, el deportista está obligado a tener un comportamiento ejemplar:”De conformidad con lo expuesto en la presente resolución, quedando el jugador Jefferson Farfán a un periodo condicional de conducta que concluirá al término del actual Campeonato Apertura 2021″.





