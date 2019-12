El delantero de Alianza Lima, Federico Rodríguez, ya tiene su corazón pintado de blanco y azul. Llegó este año al equipo íntimo y en cuestión de meses supo ganarse a la hinchada con su buen desempeño.

A pocos minutos del encuentro entre Alianza Lima y Binacional por la final de la Liga 1, las cámaras de GOLPERU captaron al futbolista, entonando una de las canciones más conocidas del club de La Victoria.

Binacional tiene la ventaja numérica en el marcador, pero no se confiará. Los dirigidos por Roberto Mosquera admitieron que no irán a ‘ratonear’ en Matute, por lo que no solo buscarán mantener la diferencia de goles a favor, sino que tratarán de aumentarla.

Alianza Lima, por su parte, recibe el aliento de cerca de 30 mil hinchas en el estadio Alejandro Villanueva. Los íntimos necesitan una ventaja de 3 goles para seguir pensando en sumar una estrella más a su lista.

Alianza Lima vs. Binacional: bombardas en concentración rival. (Video: @OccidentAL2017) 15/12/19 #

