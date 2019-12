Pasó desapercibido. Wilder Cartagena sufrió un codazo, durante el primer tiempo del Binacional vs. Alianza Lima, propinado por Aldair Rodríguez. No obstante, la falta no fue cobrada por el árbitro, quien se encontraba a pocos metros de la jugada, y menos por el VAR.

A través de las redes sociales, miles de hinchas arremetieron en las redes sociales contra el arbitraje de Michael Espinoza y el VAR, luego de que no cobraran la falta cometida a Cartagena y que pudo igualar la cantidad de hombres en cancha.

Alianza Lima arrancó bien en el primer tiempo, siendo el primero en abrir el marcador a los 22 minutos del compromiso. No obstante, la expulsión de Anthony Rosell condicionó el partido a favor de Binacional, que supo sacar provecho a los espacios para arremeter con cuatro goles, siendo el último de penal a poco de culminar el partido.

Binacional y Alianza Lima se enfrentaron en el estadio Guillermo Briceño de Juliaca, por la primera final de la Liga 1. Los íntimos esperan repuntar para el duelo de vuelta, donde tendrán que sumar más de tres goles para tener la posibilidad de sumar un nuevo título en su haber.

Rodríguez fue trasladado en un patrullero tras el Alianza Lima vs. Binacional (Jesús Mestas)

