Lamento blanquiazul. Alianza Lima se quedó por poco de coronarse campeón de la Liga 1, luego de que Binacional mantuviera la diferencia de goles a su favor. Los jugadores no ocultaron sus lágrimas en el campo, incluso entre ellos tuvieron que consolarse.

Eso fue lo que le pasó a Leao Butrón, quien consoló a Francisco Duclós que no pudo contener su llanto, tras quedarse por muy poco de obtener el título. Kevin Quevedo, así como Adrián Balboa se les vio llorando y siendo consolados por el comando técnico de Pablo Bengoechea.

Alianza Lima ingresó al campo con Federico Rodríguez y Adrián Balboa como únicos ‘puntas’, en quienes recaerá la responsabilidad de sumar los tres goles que necesitan para igualar el acumulado de goles. Pablo Bengeochea no dejó nada al azar, por lo que puso a sus ‘pesos pesados’ para lograr el triunfo.

Binacional tiene la ventaja numérica en el marcador, pero no se confiará. Los dirigidos por Roberto Mosquera admitieron que no irán a ‘ratonear’ en Matute, por lo que no solo buscarán mantener la diferencia de anotaciones a favor, sino que tratarán de aumentarla.

Alianza Lima vs Binacional: rejas en Matute para controlar ingreso.

