Leao Butrón aseguró que se encuentra totalmente apto y dispuesto para resguardar el arco de Alianza Lima este domingo en el estadio Guillermo Briceño de Juliaca, donde el cuadro victoriano enfrentará a Binacional por la final de ida de la Liga 1.

El portero del equipo de Pablo Bengoechea se refirió a la posibilidad de atajar en el primer desafío de la definición del título nacional de la temporada, aunque aclaró que lo más importante es la consagración blanquiazul, más allá de nombres propios.

“Hay que estar preparado siempre, gracias a Dios este año cada vez que me tocó he quedado tranquilo con mi rendimiento”, señaló Butrón este viernes en diálogo con Gol Perú desde el hotel donde concentra Alianza Lima en la antesala de su viaje a Juliaca, tras sonreír al ser consultado si le tocará competir en la altura.

“Cuando no me ha tocado jugar, sea a Ítalo (Espinoza) o como a Pedro (Gallese), siempre he tratado de apoyar porque lo más importante es el campeonato de Alianza”, agregó.

Según la opinión del experimentado arquero nacional, Alianza Lima podría mejorar el resultado que consiguió en su última visita a Juliaca por el Torneo Clausura, hace menos de un mes, cuando el conjunto ‘íntimo’ igualó sin goles ante Binacional y desperdició dos penales a su favor.

“Juliaca debe ser la plaza más complicada del fútbol local, pero ya demostramos que supimos jugar ahí”, señaló Leao Butrón, quien considera que Alianza Lima no solo debe que pensar en un nuevo empate, sino en buscar lograr una importante victoria a domicilio.

