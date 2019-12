El partido entre Alianza Lima y Deportivo Binacional que se jugó en Juliaca el domingo pasado fue el primero en el fútbol peruano que se desarrolló con la tecnología de video arbitraje (VAR); sin embargo, la experiencia dejó muchas críticas.

En una entrevista con Las Voces del Fútbol, Miguel Scime, asesor arbitral FIFA, habló sobre el arbitraje en el duelo entre el ‘Poderoso del Sur’ y el equipo íntimo y recomendó no designar árbitros que no tengan experiencia con la tecnología mencionada.

“No se aconseja poner árbitros que no tengan experiencia en funciones VAR. Perú tiene que respetar y darle la posibilidad a los árbitros nacionales. Pero si no están en condiciones, no hay que poner en funcionamiento el VAR", sostuvo el asesor FIFA.

“Hay que tener cuidado de no poner el VAR en manos de gente que quiera ser protagonista. Hay que hacer un proceso de adaptación”,continuó.

“Apresurarse puede producir un efecto no deseado. El VAR es perfecto, pero ante decisiones subjetivas que toma un ser humano hace que si no se tiene práctica produzca confusiones”, finalizó.

Es preciso señalar que Alianza Lima y Binacional se volverán a enfrentar el domingo a partir de las 3:30 p.m. en el estadio Matute de La Victoria. Recuerda que el duelo será transmitido por GOLPERU, pero en Depor.com podrás encontrar el minuto a minuto, los goles y todas las incidencias.

Alianza Lima vs. Binacional: resumen del partido. (Video: América TV) 09/12/19#

MÁS NOTICIAS