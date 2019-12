Alianza Lima y Binacional se tienen que enfrentar este domingo en la primera final de la Liga 1. Entre Roberto Mosquera y la dirigencia del club se ha generado una fuerte discrepancia para elegir en qué escenario se disputará este primer partido.

El DT y los jugadores quieren jugar primero en Juliaca y cerrar la final en Matute. Los directivos piden lo contrario. ¿Qué pasa si no llegan a un acuerdo? Si Binacional no comunica antes de las 11:00 a.m. la decisión será tomada por la Liga1, así lo informó el periodista Enrique de la Rosa en sus redes sociales.

Roberto Mosquera fue quien dio a conocer las discrepancias con su directiva en una entrevista con radio Ovación. “Hemos decidido jugar de local, el presidente no está de acuerdo. Él ha dado una medida irrestricta, que se tiene que cumplir, que es jugar primero en Lima”, contó Mosquera .

“Al no aceptar la propuesta del presidente, obviamente que pongo en riesgo mi puesto también. Y si tengo que tomar una decisión y dejar el cargo, lo voy a hacer”, aseguró.

Estamos en una pugna que nunca ha debido existir y lamentablemente la tengo que hacer pública porque mis jugadores merecen que yo salga al frente y diga las cosas como son”, finalizó.

