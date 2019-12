A poco del arranque del Alianza Lima vs. Binacional, el técnico del ‘Poderoso del Sur’ jugó al ‘misterio’ y guardó el mayor tiempo la alineación que pararía en Matute. Y es que, a minutos de que empiece el partido, Roberto Mosquera ocultó quiénes serían los que empiecen el partido, ¿por qué lo hizo?

Resulta que el DT nacional quiso que no sepa que Donald Millán jugará desde el inicio del compromiso, incluso, no lo incluyó en los entrenamientos semanales como sí lo hizo con Aldair Rodríguez o Andy Polar. Esta estrategia le habría ayudado a mantener la duda hasta minutos antes de la final.

Binacional irá por su primer título nacional en Primera. El plantel de Juliaca está decidido a sumar un nuevo triunfo en memoria de Juan Pablo Vergara, a quien también se hará un homenaje en Matute, luego de su trágica partida.

Alianza Lima tiene pensado salir al campo con una formación 4-4-2, con Federico Rodríguez y Adrián Balboa como puntas ante Binacional, que tiene tres goles a favor del duelo en Juliaca. Pablo Bengeochea no quiere dejar nada al azar, por lo que irá con sus ‘pesos pesados’ para lograr el triunfo.

Binacional tiene la ventaja numérica en el marcador, pero no se confiará. Los dirigidos por Roberto Mosquera admitieron que no irán a ‘ratonear’ en Matute, por lo que no solo buscarán mantener la diferencia de goles a favor, sino que tratarán de aumentarla.

Alianza Lima vs Binacional: rejas en Matute para controlar ingreso.(Video: Eduardo Combe)

