Este domingo, Alianza Lima y Binacional se volverán a ver las caras por la última final de la Liga 1, donde se definirá al campeón del torneo peruano. La relevancia del encuentro y la implementación del VAR obligó a la FPF a buscar un juez con experiencia en el tema.

Es así como Patricio Loustau fue designado el árbitro principal del duelo que se llevará a cabo en el estadio Alejandro Villanueva.

En mayo del 2018, el juez brindó una entrevista para TNT Sports, en donde opinó sobre el uso del VAR y aseguró que el sistema no garantiza que el arbitraje sea perfecto.

Lo que piensa Patricio Loustau del VAR: “Se pretende que sea perfecto y eso no va a ocurrir”

“Yo no sé por qué se pretende que el árbitro sea perfecto, eso no va a ocurrir y tampoco va a ocurrir con el VAR. Tenemos que saber que el VAR lo manejan seres humanos, el lente de la cámara nos va a dar muchas imágenes, pero la toma de decisiones sigue siendo de seres humanos. El ser humano que no hace, no se equivoca”, sostuvo en su momento Loustau.

Recuerda que Alianza Lima y Binacional se verán las caras en Matute. La transmisión del enfrentamiento estará a cargo de GOLPERU, pero en Depor.com podrás encontrar el minuto a minuto, los goles, las incidencias y todos los detalles del evento deportivo.

