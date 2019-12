Alianza Lima y Binacional chocarán nuevamente este domingo, por la última final de la Liga 1 en el estadio Alejandro Villanueva. El uso del VAR para este encuentro, generó que se abra la polémica de los jueces encargados del mismo, por lo que la Federación optó por no repetir la terna arbitral peruana que dirigió el primer encuentro y eligió a Patricio Loustau, como encargado.

Su designación generó más de un comentario, especialmente porque no se habría tomado en cuenta el pedido de los clubes. “De acuerdo al artículo 96 de las bases, los clubes podrán solicitar terna extranjera, ¿pero fueron consultados? No lo han hecho, lo están imponiendo. Nuevamente se violaron las bases por no preguntarle a los equipos por los árbitros que vendrían a dirigirlos”, sostuvo Tito Ordóñez, viceprediente de la ADFP, para Depor.

Asimismo, Ordóñez arremetió contra el presidente de la FPF. “Agustín Lozano anunció la designación de la terna extranjera, pero si el que tenía que decirlo es Víctor Villavicencio, como gerente de la Liga 1. ¿Por qué Loustau y no otro? ¿Se hizo una evaluación para su elección? ¿Por qué tanta injerencia por parte de la Federación?", increpó.

Alianza Lima vs. Binacional: antecedentes

La primera final entre Alianza Lima y Binacional se vio empañada, por los errores arbitrales cometidos en el duelo en Juliaca, además de la apresurada imposición del VAR, que tuvo que implementarse en menos de dos días. Ante ello, se hizo pública la necesidad de contar con otra terna arbitral, debido a que, por reglamento, no se debe repetir los mismos árbitros dos fechas consecutivas.

Debido a la escasa oferta de árbitros peruanos capacitados para trabajar con VAR, se vio necesario llamar a árbitros extranjeros; no obstante, en el reglamento tampoco está estipulado. “La Conar tiene que explicar los motivos y evaluación que se tuvo para con esta terna extranjera. ¿Quien contactó, quién determinó los requisitos? Tienen mucho que aclarar", finalizó Ordóñez.

