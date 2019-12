La Expulsión de Anthony Rosell sigue generando diversos comentarios. Para unos fue una falta para roja, para otros no los fue y para muchos fue determinante en la victoria de Binacional sobre Alianza Lima. Jeickson Reyes, lateral del ‘Poderoso’ del Sur, vio la repetición de la jugada y dijo que no vio agresión por parte del blanquiazul.

“Viendo la repetición y uno que es defensa... No lo conozco a Anthony Rosell, las referencias que tengo de él son las mejores, yo siento que no quiso hacerlo. No tenía donde pisar y estaba el tobillo de Leudo. No lo veo como una agresión pero es criterio del árbitro. Pudo ser al revés", dijo en RPP.

El jugador de Binacional dijo que en la capacitación para la presencia del VAR en la primera final les explicaron que la falta en el tobillo quedaba a criterio del árbitro. “Nos explicaron que si era una falta del tobillo para abajo y no era mala, era para amarilla a criterio del árbitro o una advertencia. Del gemelo para arriba, sea o no sea con intensión, era una roja”, añadió.

“Nos sorprendió el VAR porque no se sabía ni dónde se iba a jugar. Nos dieron una charla un día antes para explicarnos cómo era el método. En este partido se vio afectado Alianza Lima pero hablar de los árbitros no viene al caso porque, en este torneo, se han equivocado para todos los equipos” comentó el jugador.

“Escucho a Alianza Lima hablar del VAR, pero son cinco personas, más el árbitro seis y no creo que tantas personas se equivoquen”, declaró el jugador quien apuntó que sería bueno que el partido lo dirija una terna extranjera: “No tenemos problema con eso”.

Binacional: Roberto Mosquera en conferencia de prensa. (Video: América TV) 09/12/19#

