Alianza Lima visitará este sábado a Cantolao en el Miguel Grau del Callao, por la décimo primera jornada del Apertura. Tras el último fin de semana, los íntimos demostraron su contundencia frente al arco rival, hecho que lo tienen en cuenta en el cuadro chalaco, tal y como lo manifestó Bryan Reyna.

En diálogo con GOLPERU, el volante nacional manifestó que esperan sacar el partido adelante, tal y como lo hicieron frente a los rimenses en su cancha. “Vamos a salir igual que contra Sporting Cristal, que le planteamos un buen partido. Vamos a ir con todo para tratar de sumar los tres puntos”, dijo.

Cantolao no ha tenido los resultados esperados en lo que va del campeonato. A la fecha, el equipo suma solo cinco puntos en nueve partidos jugados, lo que los ubica en el último puesto de la tabla de posiciones. Ante esta situación, el plantel se ve en la obligación de sumar en todos los encuentros que restan, especialmente, de local.

El presente de Bryan Reyna

Bryan Reyna regresó al torneo peruano, luego de su paso por Europa. Si bien está sumando los minutos que buscaba, no descarta seguir creciendo en otros equipos o fuera del país. “Yo regresé de España hace un año y dos meses. Regresé para reencontrarme con mi juego, porque no estaba bien allá”, explicó.

Ante esta situación, el mediocampista fue buscando opciones para regresar a Perú. Uno de los equipos sonados fue Alianza Lima: “No sé si hubo un acercamiento con mi representante, pero al final no se concretó nada. Uno siempre trabaja para jugar en buenos equipos, no solo en Universitario y Sporting Cristal, sino también en el extranjero”.

Si bien no se llegó a concretar su ‘jale’ al cuadro victoriano, sí estaba en la agenda de Reyna el regreso al torneo local con el equipo que lo formó: “Ya venía conversando con la Academia Cantolao dos o tres años atrás, luego me dijeron para volver, lo analicé con mi representante y retorné al equipo donde comencé”.





