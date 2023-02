Alianza Lima estrenará este sábado sus nuevas luminarias frente a César Vallejo, en un partido no apto para cardiacos. De un lado, los blanquiazules saben que la localía se debe respetar, por lo que buscarán sumar de a tres en el estadio Alejandro Villanueva. No obstante, el cuadro trujillano llega fuerte y no dejará escapar el invicto.

Los dirigidos por Sebastián Abreu están enfocados en conseguir los tres puntos y escalar en la tabla de posiciones, donde empata con 7 puntos con Atlético Grau, Carlos A. Mannucci y Sporting Cristal en lo más alto. A ello se debe sumar el esfuerzo que hace el equipo por dar un buen partido, no solo esta temporada, basta con hacer un repaso de los últimos partidos que han tenido.

Si se hace un recuento de los últimos 10 enfrentamientos entre ambos clubes, es necesario destacar que poseen la misma cantidad de victorias, ya que han en tres oportunidades cada equipo se ha quedado con los puntos, mientras que en cuatro ocasiones han terminado los 90 minutos igualados.

En el caso de los íntimos, su última victoria fue en mayo del 2022, para el Torneo Apertura. Aquella oportunidad el cuadro victoriano, que estaba al mando de Carlos Bustos, se impuso por 2-0, con goles de Hernán Barcos y Cristian Benavente a los 45′ y a los 91′, respectivamente.

En el caso de los ‘poetas’, su último triunfo frente a Alianza Lima fue por el Clausura en el 2022. Los trujillanos abrieron el marcador a los 38′ con gol de Yorleys Mena, pero cinco minutos después Pablo Míguez puso la igualdad. Para el segundo tiempo, Alejandro Ramírez y Jairo Velez marcaron dos más, lo que les dio la victoria, pese al descuento de Barcos a los 94′

En el caso de los empates, el último en registrarse fue en abril del 2021, dejando como resultado 2-2 en el estadio Iván Elías Moreno (el Apertura todavía se jugaba solo en Lima, por lo que no había localía). En aquel encuentro los encargados de los goles fueron Ricardo Lagos y Hernán Barcos por Alianza Lima, mientras que por Vallejo fue Yorleys Mena con un doblete.





