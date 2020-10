El estadio Iván Elías Moreno alberga esta tarde el duelo entre Alianza Lima y Cienciano por la última jornada del Torneo Apertura de la Liga 1. Los primeros minutos del encuentro se desarrollaron sin mucha acción, sin embargo, el equipo cusqueño encontró la primera oportunidad para abrir el marcador.

Primero el palo, después Leao Butrón y posteriormente Rubert Quijada, fueron los encargados de evitar que Cienciano saque ventaja en el primer tiempo del encuentro. Mira el video de lo sucedido en la parte superior de esta nota.

Alianza Lima vs. Cienciano: la previa

Alianza Lima llega a este duelo luego de perder 1-0 ante la Universidad San Martín. Los íntimos tuvieron la chance de tener la ventaja en el arranque del partido, pero Carlos Ascues no aprovechó la oportunidad desde los doce pasos, con lo que el equipo de Mario Salas acumuló su segunda derrota consecutiva.

“Pienso que San Martín hizo un buen partido, pero me parece que se la llevó fácil porque el resultado negativo fue más por errores nuestros. Sigo pensando que no se dan los resultados por errores nuestros. Los cometemos muy fácil, y es algo que tenemos que corregir. No sé si nuestro juego es irregular, me parece que no. Acá simplemente nos está faltando ganar”, señaló el técnico tras la derrota.

Cienciano, por su parte, llega de perder ante Sport Boys. El partido se llevó a cabo el miércoles pasado, en el estadio Alejandro Villanueva y el marcador quedó 2-1 a favor de los rosados, con goles de Piero Ratto, Sebastián Penco y Luis García Uribe.

