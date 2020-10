Alianza Lima vs. Cienciano EN VIVO | EN DIRECTO | GRATIS | VIA GOLPERU se ven las caras este sábado 17 de octubre por la ultima jornada del Torneo Apertura. Los íntimos intentarán volver al triunfo y ganar los tres puntos de la Fecha. Sin embargo, Cienciano también necesita las unidades y hará todo lo posible para conseguirlas.

¿Cómo, cuándo y dónde ver el partido por LIGA 1?

Alianza Lima y Cienciano se verán las caras este sábado a partir de las 3:30 p.m en el estadio Iban Elías Moreno por la fecha 19 del Apertura. Recuerda que el duelo será transmitido por la señal de GOLPERU y en Depor.com podrás seguir el minuto a minuto, los goles y todas las incidencias para que no te pierdas de ningún detalle.

Alianza Lima llega a este duelo luego de perder 1-0 ante la Universidad San Martín. Los íntimos tuvieron la chance de tener la ventaja en el arranque del partido, pero Carlos Ascues no aprovechó la oportunidad desde los doce pasos, con lo que el equipo de Mario Salas acumuló su segunda derrota consecutiva.

“Pienso que San Martín hizo un buen partido, pero me parece que se la llevó fácil porque el resultado negativo fue más por errores nuestros. Sigo pensando que no se dan los resultados por errores nuestros. Los cometemos muy fácil, y es algo que tenemos que corregir. No sé si nuestro juego es irregular, me parece que no. Acá simplemente nos está faltando ganar", señaló el técnico tras la derrota.

Cienciano, por su parte, llega de perder ante Sport Boys. El partido se llevó a cabo el miércoles pasado, en el estadio Alejandro Villanueva y el marcador quedó 2-1 a favor de los rosados, con goles de Piero Ratto, Sebastián Penco y Luis García Uribe.

Cabe precisar que Alianza Lima llega a la Fecha 19 del Torneo Apertura ocupando el puesto 12 de la tabla de posiciones con 22 unidades, mientras que el cuadro imperial ocupa el puesto 10 con 24 puntos.

