Llegó el segundo del conjunto imperial en el Alianza Lima vs. Cusco FC. Sandro Rengifo fue el encargado de volver a poner en ventaja a la escuadra cusqueña con un potente remate de derecha, el mismo que venció la resistencia de Steven Rivadeneyra y decretó el 2-1 en favor de la escuadra dirigida por el profesor Carlos Ramaciotti en la tercera jornada de la primera fase del campeonato local.

Transcurrían 20 minutos de la etapa complementaria, cuando el conjunto negro y dorado se encontró con una rápida transición de defensa a ataque, ocasionando que los íntimos queden mal parados en defensa y creando una opción clara de gol que acabó con un buen remate del ‘Chato’, que generó el reclamo por parte del banquillo del profesor Carlos Bustos, quienes arremetieron contra el juez principal de la contienda.

Y es que ellos consideraron que el balón no ingresó de manera completa, por lo que el marcador en el Alianza Lima vs. Cusco FC no debió moverse. A pesar de ello, el juez de línea no cambió su decisión, por lo que la celebración de Sandro Rengifo y sus compañeros no se hizo esperar al conocer que estaban por delante en el partido válido por la recerca fecha de la Liga 1.

Alianza Lima vs. Cusco FC: la previa

Alianza Lima y Cusco FC se medirán este martes 30 de marzo en el estadio Alberto Gallardo desde las 3:30 a.m. El compromiso será transmitido por la cadena GOLPERU y vía streaming se podrá ver a través de Movistar Play. Las incidencias, minuto a minuto y las aleaciones confirmadas las podrás hallar en Depor.com. Ambos se vuelven a enfrentar después de casi cuatro meses. Aquella oportunidad, el elenco imperial se quedó con el resultado ganando por 1-0 desde el primer tiempo, con gol de Erick Gonzáles.

Alianza Lima llega a su debut en la Liga1 2021 sin partidos amistosos y con tres semanas de entrenamientos. Si bien el técnico de los blanquiazules admitió que no es el tiempo prudente para tener un buen arranque, sabe del compromiso de sus jugadores y las ganas que tienen de sacar adelante la temporada. Por su parte, Cusco FC llega a este cotejo con una derrota y un ajustado empate, este último frente a Cienciano, por el clásico de la segunda fecha. El plantel dirigido por Carlos Ramacciotti está decidido a quedarse con los tres puntos.





