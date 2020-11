Alianza Lima y Deportivo Llacuabamba regalaron un partidazo en el estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador. Los blanquiazules tenían encaminada la victoria, luego de ir ganando 2-0, pero terminaron llevándose solamente un punto, luego del tanto del empate convertido por Kevin Santamaría sobre el final del encuentro.

La jugada se dio cuando se jugaban los minutos de adición del compromiso, en la que el jugador de la escuadra norteña aprovechó un balón suelto en área blanquiazul para sacar un potente remate, el mismo que se introdujo en la portería de Steven Rivadeneyra, no sin antes pasar entre las piernas de Aldair Salazar.

Alianza Lima vs. Deportivo Llacuabamba se planteaba como un cotejo complicado para los de La Victoria y así fue. A pesar de haber golpeado primero, no pudieron contra un elenco minero que sacó sus cartas para el complemento y remó desde atrás para no irse con las manos vacías en este duelo válido por la Fase 2 de la Liga 1.

Alianza Lima y Deportivo Llacuabamba: la previa

Los blanquiazules lograron romper la mala racha al vencer por 4-0 a FBC Melgar en la reciente jornada, pero saben que el compromiso contra los llacuabambinos será una verdadera final. La actualidad de los dos equipos los compromete con el tema del descenso, por lo que los tres puntos de este compromiso serán vitales.

Alianza Lima y Deportivo Llacuabamba saldrán con todo a un partido que está programado para dar inicio a las 3:30 p.m. Sólo uno podrá salir con una sonrisa de este encuentro y celebrará de haberle ganado a un rival directo.

Si Deportivo Llacuabamba le gana a Alianza Lima, podría tomar, de manera momentánea, la cima del grupo B de la Fase 2 de la Liga 1, aunque el DT de los norteños es consciente de que su verdadera pelea esta en la parte de abajo de la tabla de posiciones.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Selección peruana: Renato Tapia entre los mejores del Celta