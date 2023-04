El hincha de Alianza Lima está en un estado de frenesí con el actual momento en la Liga 1, siendo líder y con cuatro victorias consecutivas; pero el panorama cambia cuando se trata de la Copa Libertadores. La presión de los 30 partidos sin ganar, la peor racha vigente del torneo, genera una incertidumbre latente. Por ello, buscar la hazaña este jueves ante Libertad –en el estadio Defensores del Chaco– se convierte en una urgencia. La misma urgencia que también tiene Guillermo Salas para definir al extremo por derecha, en su clásico 4-3-3, ante la ausencia de Franco Zanelatto y la duda de Gabriel Costa por una molestia en el tobillo izquierdo. En este contexto, Aldair Rodríguez, criticado y querido por el ‘Mundo Alianza’, se perfila como la mejor alternativa para ocupar esa posición. Cinco partidos, solo uno como titular, es su presente en lo que va del año.

“Zanelatto tuvo una pequeña rotura fibrilar en el muslo y por precaución no viaja. Prefiero perderlo un partido antes que un mes”, dijo Salas antes de despegar de Lima, confirmando el miedo de los hinchas: la ausencia del extremo nacido en Paraguay –nacionalizado peruano–, que viene siendo de lo más destacado en este inicio de año, con tres tantos en seis partidos, además, uno de los jugadores más influyentes de los blanquiazules.

Otro que sí viajó pero su estado es una incógnita fue Gabriel Costa. El indicado, en el papel, para ser el titular ante Libertad tiene una molestia ligamentaria en el tobillo izquierdo que lo mantiene en una duda latente. Todo indicaría que ‘Gabi’ no iría desde el vamos, aunque igual ‘Chicho’ lo consideró entre los viajeros por mostrar una buena respuesta en el último ‘entreno’ previo al viaje a Asunción.

Es aquí donde surge la chance de Aldair Rodríguez para arrancar ante Libertad. En este inicio de año perdió notoriamente peso en el ‘once’, con apenas una titularidad, pero en esta situación de emergencia es el que mejor conoce el puesto de extremo por la derecha. Depor conoció que, incluso, ya fue probado en los últimos trabajos y el comando técnico le dio el visto bueno. Aparte, ‘Alda’ sabe lo que es jugar en las instancias internacionales, con nueve partidos (entre Libertadores y Sudamericana), aunque su deuda sigue siendo el gol: apenas un tanto, que lo hizo con Binacional (ante Sao Paulo) en 2020.

La mejor opción

No fue una casualidad que Rodríguez arranque el último partido ante Cantolao como lateral derecho ante la reciente recuperación de Gino Peruzzi, quien finalmente terminó ingresando por la lesión de Gabriel Costa en ese encuentro. Allí, ‘Alda’ terminó ocupando el lugar de extremo por derecha y cumplió con creces durante todo el partido. “Felicitarlo porque es un puesto que recién está conociendo, tuvo la oportunidad de ayudarnos, estoy agradecido porque lo hizo muy bien. Feliz con su desempeño y actitud”, dijo Salas en conferencia.

Lo más probable es que ante Libertad, Rodríguez cumpla su primer partido de titular con la camiseta ‘íntima’ en un torneo internacional. El año pasado no estuvo en ningún encuentro, pues solo alternó contra River Plate en el estadio Nacional de Lima y allí tuvo la mala suerte de protagonizar un hecho lamentable: lesionó al paraguayo Robert Rojas tras una durísima entrada, que a él le hizo perderse toda esa Copa (recibió cinco fechas de sanción por parte de Conmebol) y además le ocasionó una fractura de tibia y peroné a su rival, quien permaneció siete meses de para.

Por otro lado, Salas tiene en Rodríguez a un ‘salvavidas’. Pese a que arrancará, Peruzzi no está al 100% de su performance. Viene de sumar alrededor de 50 minutos ante Cantolao y se le nota falta de fútbol, algo lógico por su casi un mes de para, por su lesión en el tobillo. En caso de que el argentino no pueda completar los 90′ en el Defensores del Chaco, Aldair bien podría reconvertirse en lateral derecho para salvar la emergencia. Edinson Chávez y Joao Montoya, que se desempeñan en dicha posición, no viajaron a Asunción por seguir la recuperación de su lesión.

El once de Alianza este jueves en Asunción: Ángelo Campos, Gino Peruzzi, Carlos Zambrano, Santiago García, Ricardo Lagos, Josepmir Ballón, Jesús Castillo, Andrés Andrade, Bryan Reyna, Aldair Rodríguez (Gabriel Costa) y Pablo Sabbag.

