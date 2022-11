Alianza Lima y Melgar se enfrentarán en la gran final para definir al campeón nacional de la Liga 1 2022. La serie iniciará este miércoles 9 de noviembre en el Estadio Monumental de la UNSA, de Arequipa, y son muchos los hinchas blanquiazules que apoyan a su equipo desde lejos. Uno de ellos es Christian Cueva, quien publicó un video en redes sociales alentando al club de sus amores.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el popular ‘Aladino’ subió un video, el cual fue grabado desde su vivienda ubicada en Lima. Si bien en las imágenes no aparece él, se puede escuchar como música de fondo uno de los cánticos más populares del elenco de La Victoria. Además, la publicación fue acompañada con un mensaje: “Vamos cs...”.

Como se recuerda, Christian Cueva jugó en Alianza Lima entre los años 2014 y 2015. Asimismo, desde la fecha no ha ocultado su hinchaje por el club blanquiazul, que buscará el bicampeonato en la Liga 1.

La publicación de Christian Cueva previo a la final de la Liga 1 2022. (Foto: Instagram)

Cabe resaltar que los ‘Blanquiazules’ y ‘Rojinegros’ se medirán en una serie de ida y vuelta para definir al campeón nacional de la Liga 1 2022. La primera final se disputará este miércoles 9 de noviembre desde las 3:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Monumental de la UNSA, de Arequipa. Mientras que la vuelta será el sábado 12 desde las 8:00 p.m. en el Estadio Alejandro Villanueva.

Juan Reynoso y la fecha que brindará la lista de convocados para los amistosos

Hace algunas semanas, Juan Reynoso presentó a los jugadores convocados de cara a un nuevo microciclo de entrenamiento de la selección peruana. Aunque, el entrenador especificó que la lista que entregó no es la definitiva para los encuentros amistosos ante Paraguay y Bolivia.

“Es una convocatoria particular porque la coyuntura es particular. Al ser algo particular, nos obliga a que hagamos dos microciclos. Sobre el 13 de noviembre, se liberarán todos los jugadores del exterior, salvo algunas excepciones. El grupo completo estará sobre el 14 de noviembre y ahí saldrá la lista definitiva”, manifestó el ‘Ajedrecista’.





