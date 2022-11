Las estadísticas confirman que, junto a Sporting Cristal (líder del acumulado), fueron los mejores equipos del año y eso se pondrá a prueba en el campo de Matute, que será una fiesta. Melgar, para muchos, llega con el motor fundido con 53 partidos en las espaldas, 10 más de los que tiene Alianza Lima, por ejemplo. ¿Cuánto cambiaron desde inicio de temporada hasta la final de mañana?

Alianza Lima

Apertura sin convencer

“Lo que mal empieza, mal acaba”, dice el viejo dicho, y eso le pasó a Alianza Lima en el Apertura. El equipo de Carlos Bustos apenas ganó uno de sus primeros seis partidos en el torneo (tres derrotas y dos empates), época que también coincidía con otro dolor de cabeza para los ‘grones’: el arranque de la Copa Libertadores, que para variar fue caída 1-0 ante River Plate en el Nacional.

Aquella intensidad, entre ambos torneos, hizo que Alianza juegue muchas veces con un ‘once’ alternativo en la Liga 1. Por ejemplo, Hernán Barcos y Pablo Lavandeira, dos de los jugadores más influyentes hasta hoy, eran reservados sobre todo para la competencia internacional. El ‘profe’ Bustos ya empezaba a ser muy cuestionado por la prensa y los hinchas, tanto así que cada vez que tocaba jugar en Matute los cánticos en contra del comando técnico ya eran recurrentes.

Todo ello, obvio, influyó en un Apertura irregular de los ‘grones’. Aunque allí se dio su mejor racha en el año, la de ocho triunfos consecutivos, la pérdida de puntos en el arranque del torneo pasó la factura. Alianza terminó cuarto en la tabla con 33 puntos, a ocho del líder Melgar. “Alianza está trabajando bien, tenemos recambio”, aseguró Bustos tras finalizar el torneo Apertura, a inicios de julio.

Humillación copera

Entre abril y mayo cada partido copero de Alianza era prácticamente un dolor de cabeza para los hinchas. La Libertadores se volvió tan insostenible que solo le pedían al equipo de Carlos Bustos acabar con la vergonzosa estadística de ser el equipo con la racha más larga de partidos sin ganar en Sudamérica. Para mala suerte, no se pudo. Los ‘grones’ estiraron a 29 aquel pésimo registro, con cinco derrotas y un empate en seis partidos en fase de grupos, donde también estuvieron River Plate (Argentina), Fortaleza (Brasil) y Colo Colo (Chile).

En su visita al River Plate de Marcelo Gallardo, Alianza perdió por 8-1, siendo la peor derrota blanquiazul en la historia del torneo. “Si vamos a empezar a cortar cabezas, nos tenemos que ir todos. No hay un solo responsable al 100%, Carlos (Bustos) tiene responsabilidad, así como todos nosotros que estuvimos en la cancha y no pudimos revertir. Si se va el técnico, nos tenemos que ir todos”, dijo, tajante, Hernán Barcos, quien salió a dar la cara por el plantel en este difícil momento.

Por su parte, Bustos también salió a enfrentar la situación que, por ese entonces, parecía muy difícil de revertir. “Es un momento complicado, de mucha calentura. Lo único que puedo decir es que Alianza es demasiado grande para representarlo de esta forma. Son pocas cosas las que voy a decir. Pero estamos avergonzados, apenados”, explicó el técnico, mientras los hinchas más radicales pedían su salida inmediata del club. Pese a ello, el Fondo Blanquiazul lo respaldó y siguió al mando en la Liga 1.

Resaca post clásico y llegada del ‘Chicho’

Dicha masacre copera no quedó en el olvido en la memoria del pueblo blanquiazul. La paciencia no tardó en colmar, sobre todo cuando los resultados eran malos al final del Apertura. Luego de cuatro victorias consecutivas en el comienzo del Clausura, llegó una debacle que terminó por sacar del cargo a Bustos. Alianza no ganó en cuatro de cinco partidos, siendo la derrota 2-0 en el clásico, la gota que derramó el vaso en La Victoria.

“Gracias por todos los momentos, desde llegar en el tiempo más complicado, vivir lo inolvidable del 2021, que nos permitió colaborar con el título número 25 y disfrutar del regreso a jugar en Matute”, manifestó el DT a través de un comunicado, luego de un 0-0 ante Cantolao. Fue allí que los directivos, sin mayores opciones a disposición, echaron mano de alguien de la casa y plenamente identificado con el club: Guillermo Salas que, a priori, iba a conducir un interinato, pero terminó por adueñarse del cargo.

‘Chicho’ asumió el mando el 18 de setiembre, con un triunfo 2-1 sobre Carlos Stein en Jaén, y desde ese momento no paró de celebrar y, más aún, convencer al plantel de que ganar el título del Clausura era posible. Salas llegó con el equipo quinto (fecha 12 del Clausura) con 21 puntos, a cuatro del líder Sporting Cristal, y logró la remontada en las tres últimas jornadas.

Todo gracias a sus envidiables números como timón de equipo: ocho triunfos en 10 partidos, teniendo el registro de estar invicto como local en cinco encuentros, algo que buscará ratificar este sábado en la final de vuelta ante miles de hinchas blanquiazules. “Con nuestra hinchada, de local, es otra cosa”, avisó Salas, ganador de cuatro títulos como jugador con Alianza, luego de caer 1-0 en tierras arequipeñas.

Salas, además, rápidamente se vinculó con el plantel, donde no le tembló la mano, por ejemplo, para sentar a Hernán Barcos en algunos partidos importante ni tirar al ruedo a jugadores muy jóvenes como Óscar Pinto, Juan Pablo Goicochea o Sebastien Pineau, todos ellos formados por él en las canteras y también en la reserva blanquiazul.

Datos de Alianza Lima en la Liga 1 2022 Finalista Campéon del Clausura Segundo del Acumulado Menos goles en contra Más triunfos en el Clausura Segundo mejor local Segundo que dejó más veces su arco en cero Segundo con menos tiros al arco recibidos

Resurgimiento del ‘Pirata’

Si Hernán Barcos no anda bien, difícilmente Alianza puede estar en una buena racha. El ‘Pirata’ es tan imprescindible, más allá de ser el más influyente del plantel –en cuanto a goles y asistencias–, que su bajón repercutió en el equipo sobre todo entre mayo y setiembre. Siendo algo raro en él, apenas anotó tres dianas en 13 partidos, justo época que coincidió con el mal cierre del Apertura y pésimo arranque del Clausura.

Hoy, el ‘Pirata’ volvió a ser ese jugador importante que fue también en la obtención del título del año pasado. Es el goleador del equipo con 18 tantos en 34 partidos, y su actualidad es digna de pensar que el sábado podría convertirse en la figura de la final: ocho tantos en los últimos 10 encuentros. “Obviamente, la llave está abierta. Esto es un partido de 180 minutos. Ellos ganaron 1-0 y ahora hay que ir a Matute para hacer nuestra parte. En una final en casa tenemos la responsabilidad de mostrar el respeto que siempre hemos mostrado”, aseguró en Arequipa.

Datos de Hernán Barcos en la Liga 1 2022 Jugador más influyente de Alianza Lima Máximo goleador extranjero Segundo máximo goleador del torneo Más goles dentro del área Más goles de visita Extranjero más longevo en anotar Segundo con más goles de derecha

Melgar

Apertura sólido

Al revisar el primer ‘once’ oficial de Melgar, cuando derrotó 1-0 a Mannucci por la fecha 1 del Apertura (febrero), nueve jugadores repitieron en la final de ida ante Alianza: Carlos Cáceda, Alejandro Ramos, Alec Deneumostier, Paolo Reyna, Horacio Orzán, Alexis Arias, Martín Pérez, Luis Iberico y Bernardo Cuesta. Eso no dice más que el ‘Dominó’ mantuvo la base casi toda la temporada. Ya son 53 encuentros sobre la espalda del ‘Rojinegro’, entre Liga 1 y Sudamericana, algo que el DT Pablo Lavallén tiene en cuenta en esta etapa decisiva.

“Agradezco a los jugadores que hicieron un excelente juego una vez más. Un equipo que empezó a trabajar el 8 de diciembre el año pasado y va a terminar de competir hasta el último partido. Es lógico que por momentos haya cierto bajón por cansancio, por estrés, porque la cabeza de los chicos está quemada”, explicó tras el triunfo 2-0 ante Cristal en la semifinal de vuelta.

Antes de la era Lavallén, y con el tanque lleno en los primeros meses del año –bajo el mando de Néstor Lorenzo–, Melgar fue una ‘maquina’. Pese a competir a la par en etapas decisivas de la Sudamericana, el equipo se las arregló para sacar ventaja en el Apertura. Eso sí, fue un inicio dubitativo, con un triunfo en las cuatro primeras fechas, pero rápidamente el ‘Rojinegro’ pisó fuerte y se impuso a Sport Huancayo, con el que peleó palmo a palmo por el título hasta el final.

Fueron 13 triunfos en 18 partidos (tres derrotas y dos empates), que le permitieron coronarse en la última fecha tras un empate a cero ante Alianza Atlético en Sullana. El ‘Dominó’ fue líder con 41 puntos, apenas uno más que el ‘Rojo Matador’ (40). Asimismo, el equipo de Lorenzo tuvo el peculiar registro de que acabó invicto como local el Apertura, con 13 tantos a favor y ninguno en contra. “El equipo siempre apuntó a ser protagonista del campeonato”, dijo el DT argentino.

Datos de Melgar en la Liga 1 2022 Campeón del Apertura Finalista Más triunfos (26) Más veces su arco en cero (22) Mayor racha de triunfos seguidos (9) Mejor local Menos goles en contra de local (7) Menos tiros al arco recibidos Más córneres

Nos hizo soñar con la Sudamericana

La participación de Melgar en la reciente Sudamericana fue histórica. En medio de los fracasos a nivel internacional de los equipos peruanos, el ‘Rojinegro’ nos permitió soñar, competir, algo que no pasaba desde la obtención del mismo torneo por Cienciano en 2003, y también en la Recopa en 2004. El camino fue durísimo. El ‘Dominó’ –en principio, dirigido por Néstor Lorenzo– compartió el grupo B con Racing (Argentina), Cuiabá (Brasil) y River Plate (Uruguay), tras superar en la primera instancia a Cienciano en duelos de ida y vuelta (2-1 en el global).

El ‘Dominó’ empezó con una caída en tierras brasileñas (2-0), pero de inmediato se afianzó en las fechas posteriores: tres victorias seguidas, incluyendo triunfos de local y visita ante el River Plate ‘charrúa’ y dando el batacazo contra el Racing de Fernando Gago en Arequipa (3-1), en la actual temporada, uno de los mejores equipos de la liga argentina. Pese al buen nivel, el equipo necesitaba de un milagro para avanzar a octavos, donde solo clasificaba el primero.

Para última fecha, Melgar sumaba nueve puntos y Racing 12. La fórmula para clasificar era que el ‘Rojinegro’ derrote al Cuiabá en Arequipa y el colero River Plate haga lo mismo con Racing en tierra argentina, algo que parecía impensado. Sin embargo, el milagro se concretó. Fue triunfo 3-1 para los arequipeños y caída sorpresiva de la ‘Academia’ por 1-0. No se podía creer. “Es una noche mágica que soñamos muchas veces”, describió Cuesta, pieza clave en la clasificación a octavos del ‘Dominó’ por primera vez en torneos de Conmebol.

Pero lo heroico estaba aún por venir. Tras sacarse de encima al Deportivo Cali en los octavos con contundencia (2-1 en el global, fue 0-0 en Colombia), aún bajo el mando de Lorenzo, Melgar se emparejó en cuartos de final con Internacional –para muchos– uno de los favoritos a ganar el certamen. Ya con Pablo Lavallén, el ‘Dominó’ dio el golpe en las casas de apuestas. Fue 0-0 en la ida, y también fue el mismo marcador en el gigante estadio Beira Rio de Porto Alegre.

Melgar aguantó el suplementario, y con un Carlos Cáceda en nivel superlativo, superó la tanda de penales y avanzó a las semifinales de un torneo internacional, algo que no lograba un equipo peruano hace 19 años. “Este grupo no deja de demostrar que está hecho para grandes cosas”, apuntó Cuesta, máximo goleador de Melgar y de la competencia con ocho tantos. Independiente del Valle, posterior campeón del torneo, fue el rival en ‘semis’ y venció por un global de 6-0 (3-0 en la ida y 3-0 en la vuelta). Más allá de eso, el Perú agradeció al Melgar por volver a competir a nivel internacional.

Mini crisis rojinegra

Néstor Lorenzo firmó su vínculo con Colombia a inicios de junio, aún siendo técnico de Melgar y cuando el equipo disputaba etapas decisivas de la Sudamericana y Apertura. La prensa rumoreó que esta situación iba a desestabilizar al grupo, algo que se cayó cuando el estratega argentino consideró que iba a terminar su trabajo con el ‘Dominó’: se coronó campeón del Apertura y dejó al equipo en cuartos de final del torneo internacional. Objetivos cumplidos.

Su puesto se le sería cedido a Pablo Lavallén, otro entrenador argentino que venía de un pasado reciente irregular con Olimpia, pero con el pergamino se ser subcampeón de la Sudamericana 2019 con Colón de Santa Fe. “Siempre los cambios de técnicos se dan cuando hay dificultades, esta es una situación atípica, queremos hacer el mejor de los trabajos en Melgar y continuar en la Sudamericana”, aseguró el nuevo técnico, quien casi no hizo cambios en el equipo de Lorenzo.

El inicio de Lavallén tuvo como punto máximo la clasificación a semifinales, superando a Inter en Porto Alegre, pero la eliminación a manos de Independiente del Valle trajo consecuencias duras. El equipo, quizá por la seguidilla de partidos, cayó en un pozo que se tradujo en la pérdida de puntos en la parte final del Clausura: el ‘Dominó’ no ganó en siete de las últimas 11 fechas. Finalizó quinto con 33 puntos, nueve menos que el líder y campeón Alianza Lima (42).

Eso, incluso, le hizo perder terreno en la tabla y, más allá de que tenía el boleto asegurado en los playoff, su nivel decreció muchísimo considerando la época de julio en la Sudamericana. “Sin duda no estamos en el mejor momento”, dijo el DT tras la caída 2-1 ante Atlético Grau.

Recuperación de la memoria futbolística

Melgar terminó el Clausura con dos derrotas, la última un 1-0 ante Alianza Atlético en Arequipa, que puso fin a su racha de ocho victorias como local. “Seguimos con el sueño intacto de querer ser campeones”, aseguró Lavallén, pero siendo consciente de que su equipo pasaba por el peor momento desde que tomó el mando en julio. Sin embargo, en menos de tres días, el ‘Rojinegro’ recuperó su memoria futbolística, de la que tanto viene hablando la prensa nacional.

En las semifinales, derrotó con autoridad a Sporting Cristal (líder del acumulado), venciéndolo 2-0 en Arequipa y por el mismo marcador en Lima y, con ello, dejó en claro que llegaba más fuerte que nunca a las finales ante Alianza Lima. Dicho y hecho. “Se va a entrenar poco y más que nada es un tema de recuperación, somos el equipo que jugó más partidos en el año, pero no son excusas para nada. El grupo está unido, tenemos mucha calidad de jugadores y plantel amplio, y vamos a hacer buenos partidos en las finales”, dijo Alec Deneumostier.

En Arequipa, en la ida, Melgar sacó ventaja 1-0 ante la Alianza de Guillermo Salas, gracias a un autogol de Yordi Vílchez. Este sábado, con el último esfuerzo de la temporada, buscará conseguir el campeonato nacional en Matute después de siete años. No será fácil, pues tendrá que superar la racha de cinco partidos invicto que llevan los ‘íntimos’ al mando del ‘Chicho’ en Matute.

Datos de Melgar en la actual temporada Campeón del Apertura Finalista Semifinalista de la Copa Sudamericana Ganó 23 de sus 27 encuentros como local Dejó más de la mitad de veces su arco en cero (27 de 53) En Arequipa: anotó 48 goles y encajó 13 En 53 partidos: 38 victorias, 9 empates y 12 derrotas

