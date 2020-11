Descentralizado







Antes del 1′: Carlos Ascues marcó el 1-0 en el Alianza Lima vs. Melgar [VIDEO] El atacante íntimo aprovechó la falta de marca para abrir el marcador a los 48 segundos del Alianza Lima vs. Melgar. Carlos Cáceda no logró evitar el gol, pese a lo cerca que pasó por él.