El Alianza Lima vs. Melgar sigue calentándose desde fuera de la cancha. Esta vez, Bernardo Cuesta se refirió a los comentarios que lanzó Pablo Bengoechea en conferencia de prensa, a pocos días de la segunda semifinal del Descentralizado 2018: “Si no pasa algo muy raro, vamos a estar en la final”.

Evidentemente, el estratega de Alianza Lima se mostró confiado en la clasificación de su equipo a la siguiente etapa, luego del dramático empate que forzaron en Matute ante Melgar, cuando el partido parecía perdido.

“Que ( Bengoechea) hable. A mí no me interesa lo que diga. Yo creo en mi equipo, en mis compañeros, en los que representamos a esta ciudad. Cada uno sabe lo que tiene que hacer dentro del campo de juego. Ahí se demuestran las cosas, no hablando”, afirmó Bernardo Cuesta.

“Nosotros no entramos en ese juego. No pensamos en los penales”, agregó el goleador de Melgar, que recibirá a Alianza Lima este jueves para disputar la segunda semifinal del Descentralizado.

Con Mauricio Affonso a la cabeza, Alianza Lima saldrá con el cuchillo entre los dientes para tumbarse a Melgar en Arequipa. Pablo Bengoechea quiere el bicampeonato.