A horas del partido entre Alianza Lima vs. Melgar , Pablo Bengoechea mostró su conformidad con la organización y la manera en la que se desarrolló el Descentralizado , este año.

"Me gustó mucho que tengamos las reglas claras desde enero. Me parece que han estado espectaculares, sobre todo porque no cambiaron en el camino", declaró el entrenador blanquiazul en conferencia de prensa.

Alianza Lima vs. Melgar EN VIVO: jugarán un partidazo por las semifinales del Descentralizado



Sobre la forma en la que se definirá el Alianza Lima vs. Melgar, destacó que será importante conseguir un triunfo en casa, más aún si se toma en cuenta que en esta llave (y en la final) no se tomará en cuenta la diferencia de goles.

"Estamos seguros y esperamos conseguir un triunfo en Matute. Sabemos que si lo hacemos y sumamos en Arequipa, estamos en la final. Si no se da, pues tenemos las vías de los penales como opción", agregó.

Bengoechea habló sobre las posibilidades de acceder a la final. (Video: Jesús Mestas)

Alianza Lima y Melgar se verán las caras este domingo a las 3:30 p.m. en el estadio Alejandro Villanueva. El choque será de pronóstico reservado y las estadísticas, seguramente, quedarán de lado.

TE PUEDE INTERESAR

Atlético Nacional derrotó, aquella vez, a Sporting Cristal por 1-0. (Fox Sports)

LEE TAMBIÉN