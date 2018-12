Una vergüenza. Un grupo de hinchas de Melgar ingresaron a la sala de conferencia de prensa para recriminarle a Pablo Bengoechea , tras la victoria de Alianza Lima en la semifinal del Torneo Descentralizado 2018. ¿Qué pasó exactamente?

Sucede que un sector de hinchas de Melgar sufrió la desazón del gol legítimo que el árbitro no le convalidó a Christofer Gonzáles. Con ese tanto, los arequipeños pudieron cerrar con victoria el choque en la UNSA.

“Yo no tengo la culpa, señor. Pero no es culpa mía. Creo que esta conferencia no da para más. Hablamos en la semana. Bueno…”, respondió Pablo Bengoechea.

Alianza Lima es corazón: se tumbaron a Melgar en la tanda de penales y clasificó a la final [VIDEO]

Evidentemente, el técnico de Alianza Lima dio por terminada su conferencia de prensa, por las pocas garantías de seguridad que ofrecieron los locales.

Antes de los duros calificativos que recibió por parte de un grupo de hinchas de Melgar, Pablo Bengoechea analizó la victoria de Alianza Lima, que se clasificó a la final del Descentralizado 2018.

“El partido, hoy, fue más normal. Fue un buen primer tiempo para Alianza Lima. Comenzamos ganando, pero Melgar tuvo buen manejo de pelota. El final del partido fue difícil, porque terminó en penales”, concluyó.