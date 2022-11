La mitad de los interrogados opina que en esta llave decisiva del campeonato peruano no hay un claro favorito, tanto los victorianos como el ‘León del Sur’ tienen sus herramientas y ventajas para quedarse con el título. Sin embargo, la otra mitad señala al club íntimo como el que tiene más posibilidades de aupar el trofeo nacional.

Duelo sin favoritos

Para el entrenador Juan José Oré, quien dirigió a los ‘jotitas’ en el Mundial Sub 17 de Corea del Sur 2007, el título “está para cualquiera de los dos equipos”, no hay ningún favorito. “Melgar ha demostrado que puede jugar igual tanto en Arequipa como en Lima. Es un equipo de prestigio y hay que respetarlo. Alianza también es un equipo grande. Juega en su cancha, con su gente. No nos va a sorprender que gane uno o el otro”, expresa.

Resalta también que el 1-0 en la Ciudad Blanca no cierra la llave. Aunque, eso sí, pone el foco en lo que pueda hacer el ‘León del Sur’. “Mira lo que pasó con Sporting Cristal (el ‘Dominó lo venció 2-0 en el Estadio Nacional). Melgar demostró que es un equipo que juega bien, que sale bien, tiene una idea de juego y dos goleadores como (Luis) Iberico y (Bernardo) Cuesta. Esta para cualquiera de los dos clubes”, señala.

En la misma línea se pronuncia el técnico Pablo Zegarra, quien ha comandado clubes como Cristal, Pirata FC o Atlético Grau. “Más allá del resultado favorable que tiene hasta el momento Melgar, (el partido) lo veo muy parejo”, comenta. Y, a renglón seguido, prolonga: “Alianza, de local, es muy fuerte. Tiene un aliado que es su hinchada y ese es un factor muy importante para ellos. Pero Melgar, más allá que tiene el 1-0, ya ha demostrado frente a Cristal que, de visita, también puede hacer goles. Es por ello que el partido se torna muy igualado. Los dos tienen opciones para llevarse el título”.

Quien también opina de forma similar es Orlando Contreras, exjugador profesional y actual vicepresidente de la Safap (Agremiación de Futbolistas Profesionales). “En un partido tan cerrado con rivales tan parejos no encuentro un favorito”, nos dice el ‘Chino’; “creo que va a depender mucho de los primeros minutos. Alianza tiene todo el apoyo de su hinchada. Todo el mundo sabe que en Matute se siente la presión de la gente. Entonces, si Alianza puede usar eso a su favor y encontrar el gol del empate rápido, creo que lo va a ganar”.

Sin embargo, Contreras precisa que no da un favorito porque Melgar “es un equipo duro que ya tiene su kilometraje y por ahí puede jugar con la ansiedad de Alianza de ir abajo en el marcador”. Añade que el ‘Dominó' tiene “una línea defensiva sólida” y destaca a los centrales rojinegros Alec Deneumostier y Leonel Galeano, así como al arquero Carlos Cáceda. “Están en un nivel superalto. No va a ser fácil para Alianza”, apostilla. Eso día, indica que “por el bien del fútbol sería lindo que lleguen a penales”.

Liga 1 2022 Alianza Lima Melgar Torneo ganado Clausura Apertura Goleador Hernán Barcos (18) Bernardo Cuesta (14) Partidos ganados 23 23 Partidos empatados 6 5 Partidos perdidos 7 8

Alianza como favorito

Por otro lado, el analista de fútbol Víctor Zaferson, quien también es profesor de periodismo deportivo en la ISIL, indica que el favorito de esta final es Alianza Lima. Brinda tres razones: por ser local, porque cayó en el primer cotejo por una diferencia mínima (1-0) y “porque pese a perder en Arequipa hizo daño con poco”.

“Barcos complicó a la defensa arequipeña. Por eso creo que Alianza puede aprovechar la localía y lograr el bicampeonato. En los partidos de local, Alianza sale con todo y trata de anotar rápido en los primeros 20 minutos”, agrega el docente. Y acota que “Melgar tiene que contrarrestar eso y no es fácil porque es posible que arranque Arley Rodríguez”, quien no estuvo en la Ciudad Blanca con la escuadra blanquiazul debido a que fue inhabilitado por acumulación de amarillas.

El periodista Jaime Cordero coincide con Zaferson al señalar que el cuadro íntimo “tiene las mejores posibilidades porque el resultado en Arequipa fue bastante corto, con una diferencia de un gol que es perfectamente remontable”. Además, sostiene que a los victorianos les ayuda que el cierre de esta llave final sea en casa y que se va a jugar a estadio lleno “con mucha presión”. “Seguramente la grada va a jugar un papel determinante en esta definición”, nos dice.

Y agrega que “en cuanto a juego, creo que Alianza hizo un partido bastante correcto en Arequipa. No se estableció una diferencia marcada en fútbol o en calidad de juego, y eso también puede influir”. Finalmente, Cordero precisa que el plantel grone está llegando con más descanso. “Dos partidos menos a estas alturas del campeonato son mucha diferencia en piernas. Y, por todo eso, creo que Alianza es favorito”, culmina.

Por último, Jesús Chirinos, del portal Son Datos No Opiniones, da su punto de vista basándose en la estadística. “En la Liga 1 2022, Alianza es el segundo mejor local después de Melgar. Solo perdió dos veces en Matute este año, que fue ante Cristal y la ‘U’. Y Melgar es el tercer equipo mejor visitante: ha ganado 8 de sus 19 cotejos fuera de casa; sin embargo, solo ha podido triunfar una vez en Matute en los últimos 13 años. Creo que eso también juega”, explica el estadístico.

Adiciona también que desde que Guillermo ‘Chicho’ Salas arribó a la institución blanquiazul, el equipo ha ganado sus 5 cotejos disputados en Matute este año y mínimo por dos goles de diferencia. Además, prosigue, el club ha anotado un total de 15 goles y 9 de ellos en el primer tiempo. “En base a todo eso, yo creo que el favorito para ganar el partido es Alianza Lima, pero será muy parejo”, finaliza.

Sea Alianza el favorito o que no haya ninguno, el partido en el Alejandro Villanueva será de gran intensidad. El combinado blanquiazul podría ganar el tan esperado bicampeonato, mientras que el ‘Dominó’ podría sumar la tercera estrella de su historia. Lo cierto es que ‘Chicho’ Salas y Pablo Lavallén pondrán lo mejor de su plantel para este decisivo encuentro.

