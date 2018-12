Hernán Torres , entrenador de Melgar , confirmó la separación del equipo de Jean Pierre Fuentes, quien se perderá el duelo ante Alianza Lima , programado para este jueves a las 8 p.m. en la UNSA de Arequipa.

El DT 'rojinegro' reconoció que hubo un impase con el jugador pero afirmó que no le faltó el respeto. "No está en la nómina para mañana, no es eso que está hablando. Yo autorizo que a cualquiera le pregunten, jugadores, el gerente, utileros, médicos, cuerpo técnico. Pregunten qué fue lo que yo dije, qué fue lo que yo hablé", señaló a Los Deportivos de Arequipa.

El DT de Melgar aseveró que Jean Pierre Fuentes se disgustó por una situación que la manejará de manera interna con sus jugadores. "No sé molestó por lo que están hablando, se disgustó por otra cosas. Para mí, sí es un motivo grave pero no voy a hablar de eso. Sí hubo un impase", reconoció.

Hernán Torres afirmó que le extraña que se manejen esas versiones. "Si fue él, 'Ave María', yo pienso que somos personas mayores y no niñitos, así que esperemos que no sea así, que hayan sido conjeturas que se hacen de ponto por las circunstancias", agregó.

"Quería clarificar el tema porque no es cierto lo que se está hablando. Y si quieren desestabilizarnos, pues les digo que no nos van a desestabilizar. Pregunten al grupo cómo están", señaló.

