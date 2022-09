Ojo que el enfrentamiento entre ambas instituciones no será lo único atractivo de este partido que tendrá un duelo aparte: Hernán Barcos y Bernardo Cuesta, los goleadores argentinos del torneo se verán las caras y saldrán en busca del gol. ¿Alguno anotará? Los más de 25 mil hinchas que asistirán al recinto deportivo de La Victoria esperan el espectáculo.

Así llega Alianza Lima

Guillermo Salas jugará su segundo partido en la Liga 1 2022, tras debutar con triunfo ante Carlos Stein el último domingo. Para enfrentar a Melgar, el técnico peruano no realizará muchas variantes, salvo por los retornos del capitán Josepmir Ballón y del lateral derecho Gino Peruzzi, en reemplazo de Aldair Fuentes y Renato Rojas, respectivamente. De esta manera, el equipo equipo blanquiazul estaría conformado por: Campos, Peruzzi, Ramos, Vílchez, Lagos, Concha, Ballón, Lavandeira, Benavente, A. Rodríguez y Barcos.

Así alineará Guillermo Salas para enfrentar a Melgar.

De ganar Alianza Lima este partido quedará a un punto del líder del Clausura, Sporting Cristal (25). Es decir, con 24 unidades y alcanzaría, al menos, el tercer lugar del campeonato. Mientras que de empatar, no habría mayor modificación en la tabla. En tanto, en el Acumulado -está tercero con 56 unidades-, se pondría a cuatro puntos de Melgar y de los rimenses: primer y segundo, respectivamente, con 63 puntos.

Cabe resaltar que José Bellina, gerente deportivo de Alianza Lima, anunció la semana pasada que ‘Chicho’ dirigiría al menos dos partidos de la institución y que, luego, se analizaría su permanencia, según los resultados y la disponibilidad del nuevo técnico. Es así como el encuentro ante Melgar será determinante para tanto para el equipo como para el técnico interino.

Después de este encuentro, el club tendrá una pausa de una semana por fecha FIFA, donde podrían tomar decisiones, considerando que aún les quedarán siete partidos por delante, donde podrían definir el bicampeonato.

Fecha Jornada Partido 28/09 Fecha 13 Alianza vs San Martín 04/10 Fecha 14 César Vallejo vs Alianza 08/10 Fecha 15 Alianza vs Municipal 16/10 Fecha 16 Cienciano vs Alianza 19/10 Fecha 17 Alianza vs Binacional 22/10 Fecha 18 Ayacucho FC vs Alianza Por definir Fecha 19 Alianza vs ADT





¿Y Melgar?

Melgar ya sabe lo que es ganarle a Alianza Lima esta temporada. En el Torneo Apertura venció a los blanquiazules 1-0 en Arequipa con un tanto de Jean Pierre Archimbaud. Eso sí, en aquella ocasión lo hicieron bajo el mando del profesor Nestor Lorenzo, quien actualmente se encuentra dirigiendo la selección de Colombia. Pablo Lavallen será la primera vez que enfrente al cuadro ‘íntimo’.

En cuanto al equipo, los leones no contarán con Alexis Arias y Jhonny Vidales por acumulación de tarjetas amarillas. Mientras que Matías Lazo, Kenji Cabrera y Bruno Portugal se encuentran de gira con la Selección Peruana Sub 20, aunque estos últimos no son del equipo titular. Así, los rojinegros alinearían de la siguiente manera: Cáceda, Ramos, Deneumostier, Galeano, Reyna, Orzan, Tandazo (Archimbaud), Pérez Guedes, Bordacahar (Quevedo), Iberico y Cuesta.

Así alinearía Pablo Lavallen para enfrentar a Alianza Lima.





De ganar los arequipeños, igualaran a Sporting Cristal en la tabla del Clausura con 25 unidades y podrían superarlos en diferencia de goles. En tanto, en la tabla general, se consolidará como el único líder con un partido menos: el sábado jugarán ante Melgar por la fecha 10 (partido pendiente).

Fecha Jornada Partido 24/09 Fecha 10 César Vallejo vs Melgar 29/09 Fecha 13 Melgar vs Binacional 05/10 Fecha 14 ADT vs Melgar 08/10 Fecha 15 Melgar vs Ayacucho FC 16/10 Fecha 16 Universitario vs Melgar 19/10 Fecha 17 Melgar vs Sport Boys 23/10 Fecha 18 A.Grau vs Melgar Por definir Fecha 19 Melgar vs A.Atlético





Duelo de goleadores

El Alianza Lima vs Melgar tendrá un duelo aparte: Hernán Barcos vs. Bernardo Cuesta. Los goleadores argentinos de sus respectivos equipos que se han ganado el corazón de los hinchas.

El ‘Pirata’ llegó a tienda blanquiazul en el 2021, año que fue considerado el mejor futbolista del torneo, tras anotar 10 goles. Esta temporada, en 26 partidos ha logrado marcar 12 y brindar cuatro asistencias, superando sus números de la edición anterior de la Liga 1.

En tanto, Cuesta, en 25 partidos ha sumado 11 goles, el mismo número de pases gol que Barcos, pero también anotó ocho en la Copa Sudamericana, siendo el goleador del campeonato internacional, donde obtuvo una destacada participación en los 13 encuentros que le tocó disputar. Eso sí, en este torneo, Barcos es el goleador histórico.

Por otro lado, cabe resaltar que Bernardo ya es considerado un ídolo del conjunto arequipeño. Llegó en el 2012 por primera vez y desde ahí ha jugado nueve temporadas con los rojinegros, dejándoles 131 goles en el torneo local. “En Perú no vestiré camiseta de otro equipo, solo voy a jugar por Melgar. Lo tengo decidido”, señaló en entrevista con ESPN a inicios de año.

Mientras tanto, el ‘9′ ‘íntimo’ finaliza su contrato a fin de año y deberá demostrar en cada partido restante su nivel. El club, hasta el momento, no se contacta con el futbolista para ver su renovación: esperarán hasta fin de año por ser un jugador mayor de 30 años.

Hernán Barcos Liga 1 2022 Bernardo Cuesta Liga 1 2022 26 partidos 25 partidos 2307 minutos 1753 minutos 12 goles 11 goles 4 asistencias 4 asistencias





